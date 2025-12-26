銀座コージーコーナーは、12月30日から、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に、掲載商品の取扱店はない）で、「干支のケーキ（午）」、プチケーキアソート「スイーツおせち」などを販売する。

「午」は、力強く前進する姿から、飛躍、成功など物事がうまくいく縁起のよい干支とされている。「干支のケーキ（午）」はキャラメルクリームで午をデザインしたひとりじめサイズのプチデコレーションケーキ。毎年人気の「スイーツおせち」は、午や初日の出をモチーフにしたタルトなどのプチケーキをお重をイメージしたボックスに詰め合わせた、まるで“おせち”のようなアソート。それぞれが好きなケーキを選べる。

また、新春スイーツとして、縁起のいいモチーフを飾って楽しいケーキに仕上げた「おみくじ付き初夢ケーキ」と、“しっとり、ふわシュワッ”食感でおなじみの「チーズスフレ」が新春限定パッケージで登場。正月気分を盛り上げる。家族団らんやお年賀にもおすすめのケーキで、新しい年の幸せを願ってみては。

なお、「スイーツ初め（読み方：スイーツぞめ）」は銀座コージーコーナーの登録商標となっている。おせち料理のあとはスイーツを食べて、にっこり笑顔で新たな年を迎えてもらえばという想いから考案し、提案している新年の習慣とのこと。

「干支のケーキ（午）」は、来年の干支の“午（うま）”をモチーフにした縁起のいい正月限定ケーキ。チョコクリームをスポンジでサンドし、抹茶スポンジクラムとキャラメルクリームで草原を駆ける“午（うま）“を表現した。スポンジのふんわり食感と、2種類のクリームの風味を楽しんでほしいという。おせち料理のあとはスイーツで、みんなにっこりスイーツ初めしてほしい考え。



「おみくじ付き初夢ケーキ」

「おみくじ付き初夢ケーキ」は、招き猫、富士山、初日の出など、縁起のいい正月モチーフをぎゅっと詰め込んだケーキ。苺クリームをサンドしたふわふわのココアスポンジの上に、レモンクリームで富士山を表現した。おみくじ付きピックで、おいしく楽しく運だめしができる。



「スイーツおせち（9個入）」

「スイーツおせち（9個入）」は、来年の「スイーツ初め」にぴったり。干支の“午（うま）”や初日の出をモチーフにしたタルト、おみくじ付きピックを飾ったロールケーキなど、9種のプチケーキをおせちのお重をイメージしたボックスに詰め合わせた。おせち料理のあとはスイーツを食べて、にっこり笑顔で新たな年を迎えてほしいという。



「スイーツおせち（12個入）」

「スイーツおせち（12個入）」は、来年の「スイーツ初め」にぴったり。干支の“午（うま）”や初日の出をモチーフにしたタルト、おみくじ付きピックを飾ったロールケーキなど、12種のプチケーキをおせちのお重をイメージしたボックスに詰め合わせた。おせち料理のあとはスイーツを食べて、にっこり笑顔で新たな年を迎えてほしい考え。



「新春チーズスフレ」

「新春チーズスフレ」は、北海道産クリームチーズを使用した、ふんわり食感のチーズスフレ。メレンゲをきめ細かく泡立てて、気泡をつぶさないようにゆっくり蒸し焼きにした。“しっとり、ふわシュワッ”と広がるチーズのコク深い味わいと食感を楽しんでほしいという。「新春」デザインの帯が付いた限定パッケージで、お年賀や手みやげにもおすすめとなっている。



「夢みるレインボーユニコーン」

「夢みるレインボーユニコーン」は、来年の干支“午（うま）”を連想させる、“ゆめかわいい”ユニコーンのケーキ。4色のフルーツ風味スポンジ（メロン・レモン・苺・ブルーベリー）と間にサンドした苺クリームを一緒に食べると、魅惑のミックスフルーツ風味になるという。

［小売価格］

干支のケーキ（午）：810円

おみくじ付き初夢ケーキ：810円

スイーツおせち（9個入）：3132円

スイーツおせち（12個入）：4212円

新春チーズスフレ：691円

夢みるレインボーユニコーン：518円

（すべて税込）

［発売日］12月30日（火）

※夢みるレインボーユニコーンは12月26日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp