サンシャインシティプリンスホテル、高知県に拠点を置く老舗酒蔵「文本酒造」とのコラボイベントを「和食 むさし野」で開催
サンシャインシティプリンスホテルは、ホテルの料理と日本各地の日本酒を楽しむレストランイベント「酒感楽飯Savor the moment,Sense the sake.」の第3弾として、高知県に拠点を置く1903年創業の老舗酒蔵「文本酒造」とのコラボレーションイベントを、来年1月23日に「和食 むさし野」で開催する。
当日は、「和食 むさし野」の料理長が自ら厳選した旬の食材を使用し、素材の持ち味を引き出した料理やデザートなど全7品を用意。季節感あふれる一皿一皿とともに、文本酒造が手がける個性豊かな日本酒を楽しめる。
また、文本酒造から岡山裕成氏をゲストスピーカーとして迎え、日本酒の味わい方や酒造りへのこだわりなど、造り手ならではの視点で語る貴重な話を届ける。
今後も同企画は、レストランの定期イベントとして年間さまざまな酒造会社とのコラボレーションを展開しホテルのブランド向上に努めていく考え。次回第4弾は来年3月中旬頃を予定している。
［サンシャインシティプリンスホテル 003／酒感楽飯 Savor the moment,Sense the sake.「和食 むさし野」×「文本酒造株式会社」 レストランコラボレーション概要］
開催日時：2026年1月23日（金）6:30P.M.から8:30P.M.
※6:00P.M.から、レストランで受付
開催場所：和食 むさし野（ホテルB1）
料金：1名 2万5000円
定員：30名
予約：12月26日（金）から、ホテル公式Webサイトまたは電話で予約受付開始
レストラン予約係 TEL：03−5954−2257（10:30A.M.〜6:00P.M.）
※料金には消費税が含まれている。別途お会計時、サービス料（13％）を加算
※定員に達し次第、予約は終了
サンシャインシティプリンスホテル＝https://www.seibuprince.com/ja/sunshine-city-prince-hotel