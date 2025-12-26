讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」を展開するはなまるは、12月31日の大晦日限定で、全国の「はなまるうどん」店舗（一部店舗を除く）において、「上海老天」および「野菜かき揚げ」の年越し天ぷらパックを販売する。

今年は創業25周年、今年1月、さらなる讃岐うどんへのこだわりを追求するため、本社を香川県高松市へ移転。あわせて、地産地消や伝統継承を目的とした「おいでまい！さぬきプロジェクト」を始動させた。このプロジェクトを通じ、改めて「本場・讃岐の味を、正直に、真心込めて届ける」という原点を見つめ直した一年となった。大晦日はその感謝の気持ちを込めて、各店舗で一本ずつ丁寧に揚げる、贅沢な「上海老天」を過去最大級の規模で用意する。



「上海老天 2本」

「年越しうどん」や「年越しそば」に欠かせない海老天。はなまるが自信を持って届ける大晦日限定の「上海老天」は、通常販売している「大海老天」を上回るサイズで弾力があり、火を通してもプリプリ感が残るブラックタイガーを店舗で丁寧に揚げている。長寿を願う縁起物として、大晦日の食卓にふさわしい贅沢な味わいを楽しめる。



「野菜かき揚げ 2個」

今年一年多くの消費者に支えてもらった感謝の気持ちを込めて、年越し天ぷらパックを用意した。年越し天ぷらパックは、一年の締めくくりにふさわしい大晦日限定の特別な天ぷらパック。大ぶりでプリプリとした上海老天2本700円、出汁と相性のよい天ぷらとして人気の高い野菜かき揚げ2個340円と2つの年越し天ぷらパックを提供する（すべて税込）。

年越し天ぷらは、店内での食べられるのはもちろん、自宅での年越しそば・うどんのトッピングとしても最適となっている。

はなまるの年越し天ぷらとともに、大晦日の特別なひと時を過ごしてほしい考え。

［小売価格］

上海老天 1本：360円

上海老天 2本：700円

野菜かき揚げ 2個：340円

（すべて税込）

※テイクアウト、店内飲食同一価格

※一部店舗を除く

※モバイルオーダー、デリバリーでの販売はない

※販売予定数がなくなり次第、販売終了。店舗により販売予定数は異なる

［発売日］12月31日（水）

はなまる＝https://www.hanamaruudon.com