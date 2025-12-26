松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、来年1月7日午後3時から、「肉厚チキンムネかつ」を発売する。

松のやから鶏むね肉をサクッと揚げたやわらか「肉厚チキンムネかつ」が登場する。鶏のむね肉はヘルシーでしっとりやわらか。特製パン粉でサクッと香ばしい衣に身を包み、あっさり仕上げのとても食べやすい逸品となっている。幸せ濃厚バターにパンチの効いたガーリックが食欲そそる「ガーリックバターソース」との相性も抜群とのこと。また、本格唐揚げや海老フライ等との盛り合わせ定食も用意しており、様々な組み合わせも楽しむことができる。新しい年のはじまりに、ぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

“肉厚”チキンムネかつ定食：890円

“肉厚”チキンムネかつ＆ロースかつ定食：1280円

“肉厚”チキンムネかつ＆唐揚げ定食：1170円

“肉厚”チキンムネかつ＆海老フライ1尾定食：1170円

“肉厚”チキンムネかつ＆海老フライ2尾定食：1420円

単品 “肉厚”チキンムネかつ：610円

単品 ガーリックバターソース：150円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要となる

［発売日］2026年1月7日（水）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp