2.8Ëü¿Í¤¬¶ÃÃ²¤·¤¿­à¥È¥Ê¥«¥¤­á¤ÎÀµÂÎ¡¡¡Ö¥·¥·¥¬¥ßÍÍ¤ä¡×¡ÖCG.........¤¸¤ã¤Í¤§¡ª¡ª¤¹¤²¤§¤¨¤¨¤¨¡ª¡ª¡×

¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¸÷·Ê¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û37.4ËüÉ½¼¨¡¢2.8Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎàÄ¶Àäµ»¹ª¥È¥Ê¥«¥¤á
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÎ®ÌÚ¤ª·»¤µ¤ó¡Ê¡÷ryuboku023¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯7·î19Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚÏ³¤ìÆü¤ÎÃæ¤ËÐÊ¤à1Æ¬¤Î¥È¥Ê¥«¥¤¡£
Î©ÇÉ¤Ê³Ñ¤¬¤Ê¤ó¤È¤âÑÛ¡¹¤·¤¯¤Æ......¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡©¡¡¤³¤Î¥È¥Ê¥«¥¤¡¢Á´¿È¤¬ÌÚ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ë¡ª
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ëº£¤Ë¤âËÜÅö¤ËÆ°¤½Ð¤·¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ë"Ì¿"¤ò´¶¤¸¤ë¡ÖÎ®ÌÚ¥È¥Ê¥«¥¤¡×¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï2Ëü8000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤ÀCG.........¤¸¤ã¤Í¤§¡ª¡ª¤¹¤²¤§¤¨¤¨¤¨¡ª¡ª¡×
¡Ö¥·¥·¥¬¥ßÍÍ¤ä¡×
¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¡×
¡Ö¿¹¤ÇÂÝ¾ø¤·¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Þ¤Ç¤¢¤ë...¡×
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï23Æü¡¢¤³¤Î¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê¹Æ¼Ô¤ÎÎ®ÌÚ¤ª·»¤µ¤ó¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤è¤ê¡¢Î®ÌÚ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò
Î®ÌÚ¤ª·»¤µ¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÍÊÕ¤ËÎ®¤ìÃå¤¯Î®ÌÚ¤ä¥·¡¼¥°¥é¥¹Åù¤ÎÁÇºà¤ò½¦¤¤½¸¤á¤ë¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥³¡¼¥ß¥ó¥°¡×¤ÇÆÀ¤¿ÁÇºà¤ò¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¤ä»¨²ß¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë²Ã¹©¤·¤ÆºîÉÊ¤òºî¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£
ÈüÇÊ¸Ð¼þÊÕ¤ÎÎ®ÌÚ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤³¤«¤éÎ®ÌÚ¤ò»È¤Ã¤¿ºÆÀ¸¥¢¡¼¥È¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢Î®ÌÚ¥¢¡¼¥È¤â¼ê³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÎ®ÌÚ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³¤ÊÕ¤ÎÁÇºà¤â»È¤¤¤Ä¤ÄÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅù¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÎ®ÌÚ¥È¥Ê¥«¥¤¡×¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËÃ»´ü´Ö¤ÎÅ¸¼¨¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´°À®ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤½ÐÍè±É¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÎ®ÌÚ¤ª·»¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤¡×¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Î®ÌÚ¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ºîÉÊ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÎÏºî¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Î®ÌÚ¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÆÃÀ¾å¡¢Î®ÌÚ¼«ÂÎ¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Î°Ù¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÎ®ÌÚ¤Î»ý¤ÄÌ£¤òºÇÂç¸Â³è¤«¤¹»ö¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÎ®ÌÚ¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë
²ÆÌÜÞûÀÐ¤Ï¡ØÌ´½½Ìë¡Ù¤Ç¡¢±¿·Ä¤ÎÄ¦¹ï¤Îµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÈý¤äÉ¡¤¬ÌÚ¤ÎÃæ¤ËËä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢ïØ¤ÈÄÈ¤ÎÎÏ¤Ç·¡¤ê½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤À¡£¤Þ¤ë¤ÇÅÚ¤ÎÃæ¤«¤éÀÐ¤ò·¡¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¤±¤Ã¤·¤Æ´Ö°ã¤¦¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£
Î®ÌÚ¤ª·»¤µ¤ó¤¬Î®ÌÚ¤Çºî¤ë¥¢¡¼¥È¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£