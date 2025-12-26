“かわいすぎる”吉本新喜劇座員・34歳小寺真理、Xmasに大胆写真を初披露 ホテルの一室でしっとり…ランジェリー姿
吉本新喜劇・小寺真理（34）が、来年2月28日に1st写真集『こんなん、好きになって まうやん。』（KADOKAWA刊）を発売することが決まった。クリスマスの25日、先行カットが公開された。
【写真】ベッドの上で美ボディを大胆露出…“かわいすぎる新喜劇座員”小寺真理
小寺は、吉本発ガールズユニット「つぼみ」を経て、吉本新喜劇金の卵7個目オーディションに合格。「吉本坂46」のメンバーとしても活躍するなど、“新喜劇No.1美女”“かわいすぎる新喜劇座員”などと称される。「吉本新喜劇座員総選挙2025」では7位の人気。
写真集は、活動拠点・大阪でのおなじみのある姿から、東京で撮影したデート風グラビアで見せるおちゃめな素顔までを収めた1冊となる。公開された先行カットでは、初挑戦となるランジェリーグラビアを披露。ホテルの一室で、しっとりとした大人の表情を見せている。
撮影の約2ヶ月前から食事管理とトレーニングによるボディメイクを始め、定評のある美脚にさらに磨きをかけ、“小寺史上最高”とも言える美ボディに到達したという。引き締まったウエストラインやヒップラインなど、鍛え上げられた肉体を惜しげもなく露出。このほか写真集では、キュートな表情と合わせ、 “こてまりちゃん”を360度楽しめるカットも満載となる。
■小寺真理 コメント
いつもの私らしい様子や初めて挑戦したグラビアも撮っていただきました。どちら
も楽しんでもらえたらうれしいです 。
プロフィール
小寺真理（こてら・まり）
1991年8月31日生まれ、大阪府高槻市っ出身。吉本新喜劇きっての美脚を誇るコメディエンヌとして活動。2009年NSC大阪校女性タレントコース5期・金の卵オーディション7個目。
