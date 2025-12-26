お笑いタレントの今田耕司（59）が26日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。サプライズ登場したタレントについて語った。

特別企画「今ちゃん・アミーゴ聞いて！今年何したテレフォン！」で今田、良原安美アナと生電話するコーナーを実施。企画の最後に“瑛ちゃん”という人物から電話がかかってきた。

「今年はある舞台にハマってしまいまして。『WAR BRIDE』っていう舞台にがありまして、知ってます？ウエンツさんっていう方が出られてて凄い良くて」と語り出した電話口の男性に今田は爆笑。「ラジオネーム“瑛ちゃん”なの？」とツッコみつつ「これはメールでいただいて紹介するものなので本人が言う事じゃないんですよウエンツ！」と正体を暴いた。

正体を暴かれたウエンツ瑛士は「もう、全然呼んでくれないんで電話しましたよ！ご無沙汰してます、1年間お疲れ様でした」と挨拶。「こういうところですよ、ウエンツ瑛士が忙しいのは。良いタレントさん。ありがとねウエンツ、忙しいときに」

この日、退社前最後のラジオ出演となった良原アナに「お疲れまでしたというプレゼントだけご用意させていただきましたんで」と粋なサプライズも。プレゼントの包装には「CHANEL」の文字が記されていたといい「こんな気遣いも…ウエンツさすが」と今田は度肝を抜かれていた。