楽天は26日、2025年の仕事納めに際して、代表取締役社長 森井 誠之から社員に対して挨拶を行ったと発表した。

▼ 代表取締役社長 森井 誠之 年末の挨拶

「球団職員の皆さん、お疲れ様でした。今シーズンも、ファンの皆さまの熱いご声援が、楽天イーグルスを力強く後押ししてくださいました。昨年を大きく上回る170万人ものお客様にご来場いただき、ファンの皆さまの多大なご支援、そして日々の業務に献身的に取り組んでくれた職員全員の努力に、心より感謝申し上げます。今シーズン、東北6県全てでの公式戦開催は、私たちにとって大変意義深い成果でした。何よりも、野球を愛する東北の皆さまと共に喜びや感動を分かち合えたこと、そのかけがえのない経験が、今後の活動を支える大きな力となっています。チームは惜しくもAクラス入りを逃しましたが、ベテランと若手、新たな戦力が融合し、更なる高みを目指せるチームへと着実に成長していると確信しています。来シーズンこそはファンの皆さまに最高の喜びをお届けできるよう、チーム一丸となって日本一を目指しましょう。束の間の年末年始ではありますが、ゆっくり休養し、どうぞ良いお年をお迎えください」