【松のや】ガーリックバターソースが食欲そそる「肉厚チキンムネかつ」販売

とんかつ専門店の「松のや」は、2026年1月7日（水）午後3時から、「肉厚チキンムネかつ」を発売する。テイクアウトも可能。※文中価格は全て税込表記

濃厚バターとガーリックで出来た「ガーリックバターソース」が魅力の「肉厚チキンムネかつ」。使用している鶏むね肉は、ヘルシーでしっとり、やわらかいのが特徴。特製パン粉を使用した香ばしい衣のおかげで、あっさり仕上がっているため、とても食べやすいという。濃厚バターにパンチの効いたガーリックが食欲をそそる「ガーリックバターソース」との相性も抜群。また、本格唐揚げや海老フライ等との盛り合わせ定食もあるため、バリエーション豊富な組み合わせも楽しめる。

◎松のやでは、一部店舗にて「ライスおかわり無料」サービスを実施中

〈商品名〉

“肉厚”チキンムネかつ定食 890円

“肉厚”チキンムネかつ＆ロースかつ定食 1,280円

“肉厚”チキンムネかつ＆唐揚げ定食 1,170円

“肉厚”チキンムネかつ＆海老フライ1尾定食 1,170円

“肉厚”チキンムネかつ＆海老フライ2尾定食 1,420円

単品 “肉厚”チキンムネかつ 610円

単品 ガーリックバターソース 150円

※全て税込価格。また、店内・テイクアウトの税込価格は同一

※テイクアウト用のみそ汁は、別途料金が必要

※株主優待券は「肉厚”チキンムネかつ定食」に使用できる

・発売日

2026年1月7日（水）午後3時〜

・対象店舗

一部店舗を除く全国の松のや

※松屋・松のや併設店、PA店舗、沖縄店舗は販売していない

※販売に有無に関しまして、店舗に直接確認