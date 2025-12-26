「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」より、『濃い苺』新登場/ 12月29日から

株式会社明治は、 12月29日 から「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 濃い苺」を、全国のコンビニエンスストアで発売する。希望小売価格は税込248円。

2022年3月に発売した「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」は、独自開発したアイス専用のヨーグルトをアイスに混ぜ込んだ商品。アイスにも乳酸菌を使用し、ブルガリアヨーグルトらしい、さわやかな酸味と後味のすっきり感が特徴。

アイスの濃厚なコクとヨーグルトのさっぱりとした後味を両立した、新しいタイプのフローズンヨーグルトデザートとして展開しており、2025年8月時点で同シリーズの累計出荷本数は1億本を超えた。

新発売となる「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 濃い苺」は、アイスをいちごの果肉ソースで包んだもの。なお2025年9月には、同シリーズでブルーベリーフレーバーも発売した。

◆「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 濃い苺」

濃厚ないちごの果肉ソースでアイスを包み込んだ商品。ソースは、完熟いちごのような甘さとほどよい酸味、いちごの粒感を感じられるよう仕上げた。内容量は80ml。

アイスはコクのある味わいにするため、独自開発したアイス専用のヨーグルトを配合。ベースアイスは、プレーンヨーグルトにも使っているLB81乳酸菌(ブルガリア菌2038株とサーモフィラス菌1131株を組み合わせた乳酸菌)で発酵させ、後味のすっきり感を出している。また低温でフリージングし、なめらかな食感に仕上げたとしている。

今回の商品開発では、本格的なヨーグルトの風味といちごの果実感を感じられる、フローズンヨーグルトデザートを目標にし、ヨーグルトの爽やかさだけでなく果実感にもこだわったという。

【希望小売価格】税込248円

【発売日】2025年12月29日

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 濃い苺」

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」から『濃い苺』登場