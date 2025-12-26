【魂EFFECTシリーズ SMOKE Burst Ver. for S.H.Figuarts】 2026年1月8日 予約開始 2026年4月 発売予定 価格：3,300円

　BANDAI SPIRITSは、エフェクトパーツ「魂EFFECTシリーズ SMOKE Burst Ver. for S.H.Figuarts」を2026年1月8日に予約受付を開始する。発売は2026年4月を予定し、価格は3,300円。

　本商品は魂EFFECTシリーズより燃え盛る爆炎を再現した「SMOKE Burst Ver.」が商品化。部分ごとに分割しており、位置の組み換えにより、爆炎に立つヒーローや、破壊の限りを尽くすヴィランなど様々なシーンを演出できる。

(C)BANDAI SPIRITS
※本商品にフィギュアは付属しません。
※炎の色のグラデーションは商品毎に多少異なります。