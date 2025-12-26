¡Úµð¿Í¡Û£±£¶£°¥¥í±¦ÏÓ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿³ÍÆÀ¤òÀµ¼°È¯É½¡ÖÀ¤³¦Åª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ëÌ¾ÌçµåÃÄ¤Î°ì°÷¤Ë¡×²ÝÂê¤ÎÀèÈ¯Êä¶¯
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¶Æü¡¢Á°¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼£³£Á¥¦¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢£±£¶£°¥¥í¤Î¹äÂ®µå¤¬Éð´ï¤ÎËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£Á°¥ì¥¤¥º¤Î¿ÈÄ¹£²£°£±¥»¥ó¥Á¤ÎºÇÂ®£±£¶£°¥¥í±¦ÏÓ¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤È¤Î¿·³°¹ñ¿Í¥³¥ó¥Ó¤Ç²ÝÂê¤ÎÀèÈ¯¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö»ä¤ÎºÍÇ½¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤Âç¤¤Ê´î¤Ó¤È¶½Ê³¤ò´¶¤¸¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÈÀ¤³¦Åª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ëÌ¾ÌçµåÃÄ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥Áè¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¸¥¿ÈÅª¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¢¡¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿¡Ê£Â£ò£ù£á£î¡¡£Í£á£ô£á¡Ë£±£¹£¹£¹Ç¯£µ·î£³Æü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¸¤Þ¤ì¡££²£¶ºÐ¡££±£·ºÐ¤ÇÊÆ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¡£¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»£±£µ£°ÅÐÈÄ¡Ê£±£°£±ÀèÈ¯¡Ë£³£²¾¡£³£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£¶£·¡¢£µ£±£µ¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç£µ£µ£³Ã¥»°¿¶¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç£¹ÅÐÈÄ¡Ê£·ÀèÈ¯¡Ë£´¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£·¡¢£³£´²ó£±¡¿£³¤Ç£³£´Ã¥»°¿¶¡¢£·»Íµå£±£¹£°¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£±¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£