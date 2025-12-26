気象庁の２６日の発表によると、強い冬型の気圧配置の影響により、西日本と東日本では２６日、北日本では２７日にかけて、日本海側を中心に大雪となる所がある。

関東甲信地方でも上空約５５００メートルに氷点下３０度以下の強い寒気が流れ込む見込みで、長野県と関東地方北部で大雪の予報となっている。

２６日午前６時から２７日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、北陸地方８０センチ、東北地方７０センチ、北海道５０センチ、近畿地方と中国地方が４０センチ、九州北部地方１５センチ。関東甲信地方では長野県の中野飯山地域が６０センチ、長野地域山沿い・大北地域山沿い、群馬県の利根・沼田地域の山地が５０センチ、同県吾妻地域の山地が４０センチと予想されている。

一方、西日本と東日本では２６日、北日本では２７日にかけ、日本海側を中心に雪を伴った非常に強い風が吹き、ふぶきや猛ふぶきとなる所があるという。

２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）は、北陸地方が２５メートル（３５メートル）、中国地方２３メートル（３５メートル）、北海道と東北地方が２０メートル（３０メートル）。

また、２７日も荒天が続き、最大風速（最大瞬間風速）は北海道地方２０メートル（３０メートル）、同日午前６時から２８日午前６時までの２４時間降雪量は多い所で東北地方４０センチが予想されている。

同庁は、西日本では２６日、東日本と北日本では２７日にかけて、暴風雪や暴風、高波、大雪による交通障害への警戒を呼びかけている。また、電線や樹木への着雪、なだれなどへの注意も必要としている。