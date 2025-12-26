俳優の菊池桃子（57）が25日、Instagramを更新。“愛する家族”が10月に天国へ旅立っていたことを明かした。

【映像】菊池桃子、愛犬ペリちゃん＆Qちゃんとの思い出ショット（複数カット）

これまで菊池はヨークシャー・テリアの愛犬、「ペリちゃん」と「Qちゃん」との日常をInstagramで発信。しかし2023年7月、「Qちゃん」の心臓に問題があること、翌年の2月には「ペリちゃん」の肝細胞がんが再発するも、これ以上手術ができないことを報告していた。

5月には「ペリちゃん」が虹の橋を渡ったことを明かしていた菊池は、次のように投稿していた。

「かけがえのない思い出をありがとう。ペリを心配させないように、残されたQちゃんを心配させないように明るく努めたいと思います！」（菊池桃子、以下同）

その後の投稿では、トリミング後の写真や眠る様子など、Qちゃんの元気な姿を公開していた。

Qちゃんとの別れを報告し思いをつづる

2025年12月25日の更新では、Qちゃんとの別れが訪れていたことを明かし、思いをつづっている。

「私は、約40年、5代のヨークシャー・テリアと生活しました。悩みや迷いがあるときも、いつもそばにいて心を支えてくれました。たくさんの感謝とステキな思い出が残っています。左のペリちゃんは昨年15歳で、右のQちゃんも今年10月に16歳で、それぞれ虹の橋を渡りました。ママのヨークシャー・テリアとの生活は、お別れがつらいので、これで卒業しようと考えています。ありがとう。思い出を心の中でずっとハグしています」

菊池の報告にファンからは、「ペリちゃんとQちゃん、とっても可愛い写真ですね」「虹の橋で『とてもステキな家族だったんだよ』ってほかの犬さんに話していますね、きっと」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）