¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¥ºEXPO 2026 ¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×³«Ëë¡ªµÈÅÄÀ²ÅÐ¤¬¸ì¤ë¡Ö¥ª¥á¥¬¡×¤Î¹ÔÊý
2026Ç¯12·î26Æü(¶â)¡Á1·î4Æü(Æü)¡¢¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥×¥ê¥º¥à¥Û¡¼¥ë¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¥º EXPO 2026 ¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤¬³«ºÅ¡ª
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡×(Ëè½µÅÚÍË¤¢¤µ9»þ¡Á)¤è¤ê¡¢¥Û¥·¥ß ¥³¥¦¥»¥¤Ìò¤ÎµÈÅÄÀ²ÅÐ¤µ¤ó¤¬ËèÆü½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥²¥Í¥×¥í(ºÇ½ª¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë)¤ËÀøÆþ¡ª ½ªÎ»¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µÈÅÄ¤µ¤ó¤Î°Ï¤ß¼èºà¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥½¥é¥È¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ä¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ª¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡×
¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¡¼¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤éÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ÎÏ¢Â³¡ª ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¤ÎÎò»Ë¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶²¤ë¤Ù¤ÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤¿¶¯Å¨¡¦Z¥¥é¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È°ú¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÉñÂæÀßÄê¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤â¤¢¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¼þÊÕ¡£ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿»þ¶õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ë²ø½Ã¤¬½Ð¸½¡£¸½¼Â¤ÈÊª¸ì¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢Ë×Æþ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¦¤Ó´ó¤ë°Û¼¡¸µ¿Í¡¦¥ä¥×¡¼¥ë¿Í¤Î±Æ¤¬¡£¥ä¥×¡¼¥ë¿Í¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡Ä¡© ¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤Ë¡¢ÊÒ»þ¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±é½Ð¤â¡£ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥ª¥á¥¬¤¿¤Á¤òµß¤¦¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µ´µ¤Ç÷¤ë±éµ»¤ÈÀ¸¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥¦¥»¥¤¤È¥ª¥á¥¬¤¬º¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤ÏÂç¶½Ê³´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª ²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Î±¿Ì¿¤Ï¡© ¾×·â¤Î·ëËö¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª³Ú¤·¤ß¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸°Ê³°¤Ë¤â¡£²ñ¾ìÆâ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÀ¤³¦¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÅ¸¼¨¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«±é¤òÂÔ¤Ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤âË°¤¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ÎòÂå¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅ¸¼¨¤ä¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡¢¥°¥Ã¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢¿Æ¸æ¤µ¤óÀ¤Âå¤â³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¥²¥Í¥×¥í½ªÎ»¸å¡¢¥Û¥·¥ß ¥³¥¦¥»¥¤Ìò¡¦µÈÅÄÀ²ÅÐ¤µ¤ó¤Î°Ï¤ß¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ËÍ¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£ËÜÊÔ¤Ïº£¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¸³«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï2¿Í¤Î¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤äÆü¾ï¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Á´40¸ø±é¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µµ¤¤Î¸»¤Ï¡©
¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î±þ±ç¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏSNS¤Ê¤É¤Ç´¶ÁÛ¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾ÀÜÀ¼¤òÊ¹¤±¤ëµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î´¿À¼¤òìÔÂô¤ËÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥á¥¬¤Î¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¡¦¥á¥Æ¥ª¥«¥¤¥¸¥å¥¦¡Ö¥¬¥á¥É¥ó¡×¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡ÖºÇ½é¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ØÎÐ¤À¡ª ¥È¥é¥¤¥¬¥í¥ó¤ÈÆ±¤¸·Á¤À¡ª¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡Ä·Ç¤²¤ë»þ¤Ë¤¹¤´¤¯»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¤Ê¤È(¾Ð)¡£¤É¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Æ¤È¤¤¤¦·Á¾õ¤Ï¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¡¢¡Ø¤¦¤ï¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î2025Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡©
¡Ö"·ã"¤Ç¤¹¡£¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë·ãÆ°¤Î1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£³¹¤Ç¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥³¥¦¥»¥¤¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÊúÉé¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£¤½¤ì¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬¤É¤¦¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ìë¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥é¥È¤È¥³¥¦¥»¥¤¤¬Î¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÍ¤Ï¥á¥Æ¥ª¥«¥¤¥¸¥å¥¦¤òÁ´Éô²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¡£¤³¤³¤«¤é¥³¥¦¥»¥¤¤¬¤É¤¦¼«Ê¬¤Îºß¤êÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ2¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬°ìÈÖ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÊúÉé¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌò¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏºîÉÊÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºÇ½ª¾Ï¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡¢»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤âÀßÎ©¤·¡¢2·î¤Ë¤Ï¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¤ªÅÏ¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÇÐÍ¥¡¦µÈÅÄÀ²ÅÐ¤Î±þ±ç¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¥ºEXPO 2026 ¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î26Æü(¶â)¡Á2026Ç¯1·î4Æü(Æü)[Á´10Æü´Ö]
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥×¥ê¥º¥à¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§1Æü4²ó¸ø±é¡Ê¡10:00 ¢12:00 £14:00 ¤16:00¡Ë
12·î29Æü(·î)¡¢1·î2Æü(¶â¡Ë¤Ï¡¢3²ó¸ø±é¡Ê¡10:00 ¢12:00 £14:00¡Ë
¢¨1·î4Æü(Æü)16:00Àé½©³Ú¸ø±é¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»¸å¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ
¢¨Á´ÆüÄø16:00¤«¤é¤Î4²óÌÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸½ªÎ»¸å¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¤È½Ð±é¼Ô¤¬¤ª¸«Á÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¸ø¼°X
¼çºÅ¡§±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à
(¼èºà¡¦Ê¸¡¿¤ß¤ä¤¶¤ï¤¢¤µ¤ß)
