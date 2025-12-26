＜なぜ？＞「孫のお世話はごめん」と思う人がいるらしい。理由は何？子育てをしてこなかったから？
子どもが結婚をして孫ができた場合、親の都合が悪いときには孫のお世話を頼まれることがあるかもしれません。あるいは日常的に、祖父母が孫の面倒を見るケースもあるでしょう。孫のお世話を楽しめる人もいるでしょうが、逆に嫌がる人もいるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『自分はまだ孫はいない50代ですが、SNSで「息子が孫の世話をあてにしてくるのがすごく嫌です。やっと子育てが終わったのに、孫の世話なんてしたくない。仕事もあるし、旅行や趣味を満喫したい」という投稿を見ました。それに共感する声もあります。こういう人は、子育て自体もそれほどしていないというか、自分を優先してきたと思うのですが、どうですか？ 自分の親がそうだったので』
孫の面倒を見たくないのは、必死に子育てをしてきたからこそ？
『今までは家族優先で自分のことを後回しにしてきたからこそ、子どもが巣立った後は自分の時間を満喫したいと思うんじゃないかな』
『孫のお世話をしたくない、に共感できるけれどね。子育てを頑張ってきたからこそ、残りの人生を楽しみたいと思うんじゃない？ 私自身、自由になる時間や自分のために使えるお金を我慢して過ごしたから、子どもが成人してホッとしているよ』
孫のお世話をしたくないと思うのは、自分自身がずっと子育てに追われていたからではないでしょうか。子どもや家庭を優先してきて、長い間自分に時間やお金を使えなかったからこそ、子育てが終わった今、「自分時間を満喫したい」と思うのかもしれませんね。やっとそのタイミングがきたのに、次は孫のお世話となれば、気が進まないのは自然なことではないでしょうか。
孫を預かるのは責任が重い、自分の体力も不安
『育児は遠い昔の話、今はやり方も違う。怪我や病気も怖い、自分の体力も落ちている。責任も重いから安易に引き受けられないよね』
『いい加減な気持ちで孫を預かる祖父母よりマシじゃないかな。祖父母に預けられた孫が亡くなるニュースがときどきあるもんね。親ほど責任感は持てないし、親より高齢だから無理はできないよ』
祖父母の世代が孫のお世話に抵抗を感じるのは、自分の体力などを考えてのことかもしれません。若いときほど体力もありませんし、瞬発力も衰えているでしょう。万一、孫が道路に飛び出すようなことがあっても、瞬時に反応ができない可能性もあります。また子育ての仕方や考え方も以前とは違っていますから、自分が知っている子育てでは対応できないと考えているかもしれません。孫のお世話をしたくないというのは、今の自分の状況を冷静に見ているからではないでしょうか。
祖父母をあてにして子育てしようとするのは考えもの
『仕事しているのに、孫の世話なんかできるわけないじゃん。50代の身体にはキツイでしょ。ごくたまにならわかるけれど、趣味や旅行ができないほど預けるのはないわ。甘えすぎ』
『そもそも祖父母をあてにする方が間違いじゃない？ 夫婦が好きで子どもを作ったんでしょ？ どうしても無理なときに頼るのは仕方ないけれど、まずは夫婦でなんとかするのが当たり前』
『サポートありきの考え方はちょっと違うと思う。基本自分たちでやって、どうしてもというときはサポートするけれど』
仕事をしながら子育てしている世代は、親（祖父母）を頼ることもあるでしょう。でも、それはどうしても都合がつけられないときや緊急の場合に相談することであって、常に頼ろうとするのは違うのではないかとの意見もあります。子どもを見てくれる人がいるから自分たちの用事を優先するのではなく、まずは自分たちでどうにか工夫するのが先でしょう。結果、どうしても夫婦だけでは難しいときに自分たちの親を頼る。それが本来の流れなのかもしれません。
「孫をかわいく思うならお世話しろ」は違う。選択は自由でいい
『自分の子育ては終わっているのだから、孫をかわいがるかどうかは自分次第。本来子育ては親がすることだから、いい顔をしないで拒否したらいい。協力してくれたら子ども世代は助かるだろうけれど、それは親の選択』
孫のお世話を断ると、申し訳ないと感じる祖父母世代もいるのでしょう。子どもから頼まれていますし、孫がかわいくないのか？ などと言われてしまうと、つい引き受けてしまう人もいるのかもしれませんね。でも自分の体力のこと、これからは自分の時間を使いたいことを考えたら、孫のお世話は断ってもいいでしょう。むしろ、最初の段階で「できません」とはっきり伝えた方が、子どもを預けようと考えていた側にとってもよいのかもしれませんね。頼れないとわかれば、自分たちでどうにかしようとするでしょう。わが子の前ではいい顔をしたいものかもしれませんが、できないものはできない、したくないものはしない。自分のできる無理のない範囲で孫たちをサポートすることが大切になりそうです。