巨人は26日、前レッドソックス傘下3Aのブライアン・マタ投手（26）獲得を発表した。

マタは球団を通じてコメントを発表。「私の才能を信じてくれた読売ジャイアンツに心から感謝しています。このような機会をいただき大きな喜びと興奮を感じ、長い歴史と世界的な知名度を誇る名門球団の一員になれることを光栄に思います。競争心が強く、常に全力を尽くし、献身的な選手として見ていただけると思います。ファンの皆さんにお会いできることを楽しみにしています。優勝を目指して頑張りましょう！」 と意気込みを語った。

ベネズエラ出身で最速100マイル（約161キロ）の右腕。メジャー経験はないが、マイナー通算150試合に登板し101試合が先発。今季は3Aで全てリリーフで42試合に登板し、3勝3敗2セーブ、防御率5・08だった。

先発、中継ぎともに経験があり、26歳の若さも魅力だ。今オフは前レイズの右腕フォレスト・ウィットリー投手（28）、前ロイヤルズ傘下3Aのボビー・ダルベック内野手（30）とも契約合意。新外国人の補強を着々と進めている。