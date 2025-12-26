格闘技イベントBreakingDown（BD）への出場経験もあるキックボクサーでタレントの「むらけん」こと村松健太（25）が26日までにインスタグラムを更新。モデルの山城奈々（37）と結婚したことを報告した。

村松は「私事ではございますが、この度、モデルの山城奈々さんと2024年12月25日に入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と伝え、山城とのツーショットを公開。「お互いの仕事や環境の都合もあり本日このタイミングでのご報告となりました。この日を選んだ理由は、12月25日が亡き父・須藤信充の誕生日であり、父に見守られながら新しい人生を歩み出したい、そんな想いからです」と説明した。昨年亡くなった父の須藤信充さんは元日本キックボクシング3階級制覇王者で、極真館第7回全日本ウエート制大会重量級王者。

自身は世界最高のイケメンを選ぶコンテスト「MISS＆MISTER CELEBRITY INTERNATIONAL 2023」で1位に輝いたことでも知られる。「私は『PRODUCE 101 JAPAN』をきっかけにタレント活動を始め、その後『BreakingDown』を経て、格闘技の世界へと転身してきました。こうして活動を続けてこられたのは、いつも支えてくださる皆さまのおかげです」と感謝をつづった。

「昨年、キックボクシング五冠王だった父が他界し、25歳という節目で改めて人生と向き合う中で、『共に人生を歩みたい』と心から思える存在と出会い、結婚を決意いたしました」と経緯を説明。「これからも村松健太（むらけん）として全力で活動を続けてまいりますので、変わらず応援していただけましたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。

山城も自身のインスタグラムで結婚を報告。「クリスマスだから、という理由ではなく、去年入籍したこの日は夫のお父さんの誕生日で、その想いを大切にしたく、この日を選びました。夫のお父さんは昨年、天国へ旅立ちましたが、きっと近くで見守ってくれていると信じています 私たちは12歳差という年齢差もありますが、毎日支え合いながら、これからも私たちらしく過ごしていければいいなと思っております」とつづった。