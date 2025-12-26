すき家、福袋「SMILE BOX 2026」登場 - お得なクーポン券のほか、ブランケットやスープマグなどのグッズも
牛丼チェーン店「すき家」は12月26日より、すき家オリジナルデザイングッズとクーポン券が入った福袋「SMILE BOX 2026」を数量限定で販売する。
すき家「SMILE BOX 2026」店舗(3,500円)
2026年の福袋は、「日常をもっとすき家に。」をテーマに、寒い時期などに日常使いできるグッズをラインアップ。3,500円分のクーポンに加え、温かみのあるブラウンカラーでふんわり優しい肌触りの「ブランケット」(約W100×H70cm)、イラストが可愛らしい陶器製の「スープマグ」、天然のブナの木でできた「木製マルチスプーン」(約W3.5×H19cm)といったオリジナル商品3点が入って、価格は3,500円というお得な福袋となっている。
すき家「SMILE BOX 2026」ブランケットとスープマグ
また、公式通販サイト「ゼンショーネットストア」では、さらに500円分をプラスした4,000円分のクーポンと、すき家のロゴカラーの「どんぶり箸置き」(2個セット)を追加した特別版が4,000円で販売される。
すき家「SMILE BOX 2026」ゼンショーネットストア(4,000円)
なお、店舗販売分(3,500円)の購入は1人5個まで、特別版(4,000円)は1人6個までとなっている。
