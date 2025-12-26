イモトアヤコ、トナカイ姿でにしたん西村社長と粋なサプライズ 難病と闘う家族訪問で涙
【モデルプレス＝2025/12/26】タレントのイモトアヤコが25日、エクスコムグローバル株式会社・代表取締役社長の西村誠司氏のTikTokに出演。難病と闘う家族にサプライズ企画を実施した。
【写真】「イッテQ！」39歳タレント、トナカイ衣装でサプライズ
今回の投稿では西村社長とイモトによるサプライズの様子が公開。ダウン症で生まれ、重度の心臓病（ファロー四徴症）を抱える長女、世界的にも珍しい希少難病であるSCN8Aの次女、女手一つで育てる母の3人家族の家を訪問し、旅行をプレゼントするという企画を実施した。本企画は障がい者を支援する動画プロジェクトのYouTubeチャンネル「964万7千分の一」を西村社長が観て感銘を受けたところから始まった。
動画ではサンタ姿の西村氏とトナカイ衣装のイモトが登場。今回サプライズした家族にイモトが来ることを伝えていなかったため、イモトが登場すると家族は驚きを隠せない様子で喜びをあらわにした。西村氏はプレゼントに旅行を選んだ理由を、「964万7千分の一」出演時に母が「できれば旅行に行っていろいろな経験をさせたい」と話していたからであると説明し、医療関係者や帯同するスタッフも全て手配して「お母さんとかお子さんたちが行ってみたいところに旅行に行ってくれればなと思いまして」と伝えた。
娘がイモトと会えたことを喜ぶと、イモトは「嬉しい」と娘と抱き合い、現場は温かい雰囲気に。西村氏が動画を観て感動したことを伝え、「障がいを持った子どもたち大人たちと僕らが分け隔てなく行きていける世の中を作りたいと思っている」と熱い想いを語ると、母は涙ぐんだ。家族が「人生にこんなことが起こるんだな」などと喜びを口々に話すと西村氏とイモトも涙を流した。（modelpress編集部）
◆イモトアヤコ＆西村誠司社長、サプライズ訪問
◆イモトアヤコ＆西村誠司社長、家族の様子に涙
