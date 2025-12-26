新婚の巨人・リチャード「彼女になってくれない？って言ったっけ」 外薗葉月にロマンチックな場所で告白を
アイドルグループ「HKT48」元メンバーで歌手の外薗葉月（ほかぞの・はづき）さん（26）が、2025年12月22日にYouTubeを更新。11月に結婚を発表した、読売ジャイアンツのリチャード（砂川リチャード）選手（26）と、夫婦についての質問に答えた。
「まあ、一目惚れだよね」
「奥さんのどんなところに惚れましたか？」との質問には、「惚れてません」とふざけたリチャード選手を、外薗さんが軽くパンチする一幕もありつつ、リチャード選手はこう答えた。
「まあ、一目惚れだよね。やっぱり付き合って、時間経っていくにつれて、僕を支えてくれてるところに惚れました」
出会いのきっかけは、リチャード選手の先輩がアイドルと結婚し、結婚式にリチャード選手が新郎側、外薗さんが新婦側で参列したことだったと明かした。
お互いの第一印象は、リチャード選手が「ちっちゃ！」、外薗さんが「でっか！」だったという。
「奥さんにはどのようにアプローチしたんですか？」との質問には、
「僕から、ちょっと行きたいところがあるって言って。夜景好き？ って聞いたよね」「景色めっちゃきれいだったね。めっちゃ心も浄化されて、非常にクリーンな心の状態で、『彼女になってくれない？』って言ったっけ」
と話し、ロマンチックな場所で告白したようだ。
共通の趣味は、釣りやサバイバルゲームとのこと。リチャード選手が「葉月が俺についてきてるだけ。でもそれが趣味になってるでしょ」と言うと、外薗さんは「そうそうそう」とうなずいていた。
リチャード選手の魅力は「とにかく慌ただしい」
結婚して変わったことについては、外薗さんが「変わらない気がするんだよね、あんまり」と話す一方で、リチャード選手は「俺はやっぱり責任感はあるかも。野球で生きていかないといけないわけだから」と語った。
外薗さんは「『結婚したんだ』みたいな感じで気合い入れちゃうと、逆に空回りしちゃいそうじゃん」として、「今までどおりでいいんだよ」とリチャード選手を励ましていた。
外薗さんが思うリチャード選手の魅力は、「毎日が違う一日」として、こう語った。
「突拍子もないことが起こるじゃん、一緒にいると。とにかく慌ただしいじゃん」「最初は大変って思ってたけど、それがおもろいに変わってきちゃった、最近。それをも楽しむみたいな」
リチャード選手が「イケメンって言っとけや」とツッコむと、外薗さんは「無理だろ、それは」と即答していた。
お互いの呼び方は、外薗さんが「りちゃ」、リチャード選手は「葉月」だという。外薗さんは「使い分けしてるやろ。普通の時『葉月』なんだけど、なにか頼みごとの時は『はいちゃん』って」と笑っていた。
コメント欄には「しあわせそうでほほえましい」「2人がお互いを大切にしてるのが伝わってきました」「5年ぐらい夫婦やってる雰囲気ある（笑）」「いつまでも観てられるわ〜 お二人さん大好き！！」などと書き込まれている。