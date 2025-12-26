アイドルグループ「HKT48」元メンバーで歌手の外薗葉月（ほかぞの・はづき）さん（26）が、2025年12月22日にYouTubeを更新。11月に結婚を発表した、読売ジャイアンツのリチャード（砂川リチャード）選手（26）と、夫婦についての質問に答えた。

「まあ、一目惚れだよね」

「奥さんのどんなところに惚れましたか？」との質問には、「惚れてません」とふざけたリチャード選手を、外薗さんが軽くパンチする一幕もありつつ、リチャード選手はこう答えた。

「まあ、一目惚れだよね。やっぱり付き合って、時間経っていくにつれて、僕を支えてくれてるところに惚れました」

出会いのきっかけは、リチャード選手の先輩がアイドルと結婚し、結婚式にリチャード選手が新郎側、外薗さんが新婦側で参列したことだったと明かした。

お互いの第一印象は、リチャード選手が「ちっちゃ！」、外薗さんが「でっか！」だったという。

「奥さんにはどのようにアプローチしたんですか？」との質問には、

「僕から、ちょっと行きたいところがあるって言って。夜景好き？ って聞いたよね」「景色めっちゃきれいだったね。めっちゃ心も浄化されて、非常にクリーンな心の状態で、『彼女になってくれない？』って言ったっけ」

と話し、ロマンチックな場所で告白したようだ。

共通の趣味は、釣りやサバイバルゲームとのこと。リチャード選手が「葉月が俺についてきてるだけ。でもそれが趣味になってるでしょ」と言うと、外薗さんは「そうそうそう」とうなずいていた。

リチャード選手の魅力は「とにかく慌ただしい」

結婚して変わったことについては、外薗さんが「変わらない気がするんだよね、あんまり」と話す一方で、リチャード選手は「俺はやっぱり責任感はあるかも。野球で生きていかないといけないわけだから」と語った。

外薗さんは「『結婚したんだ』みたいな感じで気合い入れちゃうと、逆に空回りしちゃいそうじゃん」として、「今までどおりでいいんだよ」とリチャード選手を励ましていた。

外薗さんが思うリチャード選手の魅力は、「毎日が違う一日」として、こう語った。

「突拍子もないことが起こるじゃん、一緒にいると。とにかく慌ただしいじゃん」「最初は大変って思ってたけど、それがおもろいに変わってきちゃった、最近。それをも楽しむみたいな」

リチャード選手が「イケメンって言っとけや」とツッコむと、外薗さんは「無理だろ、それは」と即答していた。

お互いの呼び方は、外薗さんが「りちゃ」、リチャード選手は「葉月」だという。外薗さんは「使い分けしてるやろ。普通の時『葉月』なんだけど、なにか頼みごとの時は『はいちゃん』って」と笑っていた。

コメント欄には「しあわせそうでほほえましい」「2人がお互いを大切にしてるのが伝わってきました」「5年ぐらい夫婦やってる雰囲気ある（笑）」「いつまでも観てられるわ〜 お二人さん大好き！！」などと書き込まれている。