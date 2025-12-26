ホッピングからインベーダーまで昭和が沸騰した国民的ブーム！あなたはどれだけわかる？【眠れなくなるほど面白い 図解 昭和の話】
喫茶店にはインベーダー！みんなが熱狂した娯楽ブーム
昭和の人々も流行には敏感だった
戦後には、世代を超えて子どもも大人も巻き込んだ「遊びのブーム」が次々と生まれました。街や学校で同じ光景が広がり、まさに社会全体がひとつの遊びに熱中したのです。
まず、昭和32年（1957年）には「ホッピング」、翌年には「フラフープ」が登場し、全国で大ヒットしました。いずれも輸入玩具を日本のメーカーが改良して売り出したもので、短期間で爆発的に広がりを見せます。
昭和35年（1960年）にはゴム製の人形「ダッコちゃん」が流行し、半年で約240万個を販売。街にはこの人形を腕に抱えて歩く若者があふれ、社会現象となりました。
続く昭和40年代（1965年～）には、テレビ番組がブームを巻き起こします。『ウルトラマン』に登場する怪獣の人形を手に、子どもたちはごっこ遊びに熱中し、また『仮面ライダー』の変身ベルトは全国で売り切れ続出となりました。テレビと玩具産業が結びつき、遊びの規模は一気に拡大していったのです。
そして昭和53年（1978年）には「スペースインベーダー」が登場。喫茶店やゲームセンターに設置されたインベーダーゲームは、社会問題になるほど大流行しました。日本中で設置されたことで、利用に必要な百円玉が不足したとまでいわれています。
昭和の遊びブーム年表
昭和の遊びはホッピングやフラフープからはじまり、怪獣やリカちゃん人形、仮面ライダーの変身ベルトへ。やがて超合金ロボやスーパーカー消しゴム、スペースインベーダーまで広がり、世代ごとのブームを生みました。
【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 昭和の話』監修：町田 忍