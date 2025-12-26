ホッピングからインベーダーまで昭和が沸騰した国民的ブーム！あなたはどれだけわかる？【眠れなくなるほど面白い 図解 昭和の話】

喫茶店にはインベーダー！みんなが熱狂した娯楽ブーム

昭和の人々も流行には敏感だった

戦後には、世代を超えて子どもも大人も巻き込んだ「遊びのブーム」が次々と生まれました。街や学校で同じ光景が広がり、まさに社会全体がひとつの遊びに熱中したのです。

まず、昭和32年（1957年）には「ホッピング」、翌年には「フラフープ」が登場し、全国で大ヒットしました。いずれも輸入玩具を日本のメーカーが改良して売り出したもので、短期間で爆発的に広がりを見せます。

昭和35年（1960年）にはゴム製の人形「ダッコちゃん」が流行し、半年で約240万個を販売。街にはこの人形を腕に抱えて歩く若者があふれ、社会現象となりました。

続く昭和40年代（1965年～）には、テレビ番組がブームを巻き起こします。『ウルトラマン』に登場する怪獣の人形を手に、子どもたちはごっこ遊びに熱中し、また『仮面ライダー』の変身ベルトは全国で売り切れ続出となりました。テレビと玩具産業が結びつき、遊びの規模は一気に拡大していったのです。

そして昭和53年（1978年）には「スペースインベーダー」が登場。喫茶店やゲームセンターに設置されたインベーダーゲームは、社会問題になるほど大流行しました。日本中で設置されたことで、利用に必要な百円玉が不足したとまでいわれています。

昭和の遊びブーム年表

昭和の遊びはホッピングやフラフープからはじまり、怪獣やリカちゃん人形、仮面ライダーの変身ベルトへ。やがて超合金ロボやスーパーカー消しゴム、スペースインベーダーまで広がり、世代ごとのブームを生みました。

・昭和32年（1957年） 【ホッピング】 バネのついたジャンプ棒のおもちゃ。ピョンピョン跳ねる音が街角の日常になった。 ・昭和33年（1958年） 【フラフープ】 腰で回す輪っか遊びが大ブーム。わずか半年で数百万本が売れ、家族みんなで楽しんだ。 ・昭和35年（1960年） 【ダッコちゃん】 腕に抱きつく人形。芸能人から人気に火がつき、半年で約240万個が売れる社会的大ヒット

に。正式名は「木のぼりウィンキー」。 ・昭和41～43年（1966～68年） 【怪獣ブーム】 『ウルトラマン』の登場で怪獣ごっこが全国に広がり、ソフビ人形が子どもたちの定番に。 ・昭和42年（1967年） 【リカちゃん人形】 着せ替え人形の決定版。お父さんやお母さんなどの家族設定があり、遊びの世界を広げた。 ・昭和46～47年（1971～72年） 【変身ベルト】 『仮面ライダー』のヒーローごっこが大流行。変身ベルトはみんなが取り合うほど人気に。 ・昭和49～51年（1974～76年） 【超合金ロボ】 『マジンガーZ』などのロボット玩具。金属の重みと光沢がカッコよさの決め手だった。 ・昭和52年（1977年） 【スーパーカー消しゴム】 駄菓子屋で大人気。机の上で「消しゴムホッケー」に熱中する子どもが続出した。 ・昭和53年（1978年） 【スペースインベーダー】 喫茶店やゲームセンターにゲーム台が並び、子どもも大人も夢中に。百円玉不足が社会ニュースになるほどだった。

