º£Ç¯¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä2026Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ú¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÂå¤ï¤ê¾¡¼ê¤Ë¡Ö¾ðÊó³«¼¨¡×¡Û
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÁûÆ°¤ÇÍ½»»½Ì¾®¡© À©ºî²ñ¼Ò¤Ï¼¡¡¹¤ÈÅÝ»º¡Ä2026Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¡ÈÎ¢Êý¡É¶È³¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤¤¤ä¡¼¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£¤Ê¤ó¤À¤«Àê¤¤»Õ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯ºÇ½ª²ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÆÈÃÇ¤ÇÍèÇ¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ï¤³¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡ª¡¡¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ï¥º¥ì¤¿¤é¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡£¤Þ¤º¡¢ËÍ¤¬Í½ÁÛ¤¹¤ëÍèÇ¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö°ÂÁ´Âè°ì¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°ÂÁ´Âè°ì¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡ÖÌÌÇò¤µ¤è¤ê¡¢°ÂÁ´¤µ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡×¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¸¤Ä¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó°Ê³°¤Î¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·ë¹½¤Ê¡Ö¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¡×¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤»¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÎ¥¤ì¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Á´ÉôÊÌ¤Î¶É¤Ë¤½¤ÎÊ¬¤ÎCM¤òÎ®¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£2025Ç¯¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡Ö¥¿¥Ê¥Ü¥¿¤ÇÌÙ¤«¤Ã¤¿°ìÇ¯¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é26Ç¯¤Ï³Æ¶É¤È¤â¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò½ü¤±¤Ð¡Ë25Ç¯¤è¤ê¤â±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤¬Íî¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡ÖËÁ¸±¤Ï¤»¤º¤Ë¡¢·ø¼Â¤Ë¤ª¶â¤ò²Ô¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¶¤Ã¤¯¤êÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ ÃÏ¾åÇÈ¤Ï¡Ö°ÂÁ´Âè°ì¡×¤ÇÀí¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï±ê¾å¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÌÌÇò¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤ÏÇÛ¿®¤Ç¸«¤ë»þÂå¤Ë¡£
¢ ¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢³Æ¶É¤È¤â¥É¥é¥Þ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥É¥é¥Þ¤Ï±ê¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¯¡¢±Ç²è²½¤äÇÛ¿®¤Ç¤â¼ý±×¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£Ëü¤¬°ìÀ¤³¦¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ì¤ÐÌÙ¤«¤ë¡£
£ ÌÌÇò¤¤¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¤¹¤ëÍ½»»¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡×¤ÎÈÖÁÈ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¡£¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡×¤Ï¼ýÏ¿ÈÖÁÈ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¥³¥¹¥Ñ¤¬¤¤¤¤¡£Á´Æü¤Ç¤ÏÊóÆ»¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¤äÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ê¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡ÙÅª¤Ê¡Ë¤¬Áý¤¨¤ë¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥à¤Ç¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡¢¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ·ÏÈÖÁÈ¤Ê¤É¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦Áý¤¨¤ë¡£
¤ ¿·´ë²è¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤·¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¥³¥±¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤À¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡Ö±ýÇ¯¤Î¥Ò¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¡×¤òÉü³è¤µ¤»¤ë´ë²è¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¥ ¤¤¤Ä½µ´©»ï¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤«¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ÖÁÇ¹Ô¤¬°¤¤¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÌäÂêÈ¯¸À¤ò¤·¤½¤¦¤Ê¡×¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ï¼¡¡¹½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¦ ¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏA I¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¡¢À¸À®A I¤ÇºîÀ®¤·¤¿¸¶¹Æ¡¦²èÁü¤ÎÆ³Æþ¤¬Í½»»ºï¸º¤Î¤¿¤á¤â¤¢¤Ã¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¤¢¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤¯¤ÄÅö¤¿¤ë¤«¥É¥¥É¥¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤óº£Ç¯°ìÇ¯¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡£ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡ª
¡ÊÄÃÌÜÇîÆ»¡¿¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢´é¥Ï¥áÎ¹¿Í¡Ë
À©ºî²ñ¼Ò¤Î¸½¾õ¤È¤Ï¡©¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÁûÆ°¤ÇÍ½»»½Ì¾®¡© À©ºî²ñ¼Ò¤Ï¼¡¡¹¤ÈÅÝ»º¡Ä2026Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¡ÈÎ¢Êý¡É¶È³¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ÄÃø¼Ô¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£