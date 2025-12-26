通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間物7%台後半 植田総裁講演無風
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.72 4.48 6.73 4.94
1MO 8.62 5.19 7.28 5.67
3MO 9.03 5.62 7.64 6.32
6MO 9.21 5.82 7.99 6.77
9MO 9.32 5.98 8.20 7.08
1YR 9.39 6.21 8.37 7.33
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.73 5.95 5.77
1MO 7.65 7.54 6.39
3MO 8.19 8.39 6.84
6MO 8.64 8.82 7.00
9MO 8.92 9.10 7.14
1YR 9.13 9.33 7.31
東京時間10:26現在 参考値
ドル円1週間物は7%台後半、前日のクリスマス植田日銀総裁の講演は無風だった。日銀会合時とほぼ同じ内容で円相場への影響は限定的だった。きょうは米国市場が再開するが週末・年末を控え小動きになる可能性。
