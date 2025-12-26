LDH SCREAM・空、けがを発表 あすのイベントは欠席
LDH JAPANは26日、公式サイトを更新。LDH SCREAMメンバーの空（16）がけがのため、大事を取って27日に行われるイベント「MAJOR DANCE STUDIO presents -GOLD-」への出演を見送ることになったと発表した。
【写真】圧巻すぎる…！総勢32人が大集合
ホームページでは「【LDH SCREAM】MAJOR DANCE STUDIO presents -GOLD- 出演者欠席のお知らせ」と題したページを配信した。
「LDH SCREAMメンバー空につきまして、怪我のため、大事を取って明日行われる「MAJOR DANCE STUDIO presents -GOLD-」への出演を見送ることとなりました」と発表。「出演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解いただけますと幸いです」と呼び掛けた。
続けて「引き続き、LDH SCREAMの応援をよろしくお願いいたします」と結んだ。
【写真】圧巻すぎる…！総勢32人が大集合
ホームページでは「【LDH SCREAM】MAJOR DANCE STUDIO presents -GOLD- 出演者欠席のお知らせ」と題したページを配信した。
続けて「引き続き、LDH SCREAMの応援をよろしくお願いいたします」と結んだ。