サクサが反発、１株から３株への株式分割と株主優待制度の実質拡充を発表 サクサが反発、１株から３株への株式分割と株主優待制度の実質拡充を発表

サクサ<6675.T>が反発して一時６０００円台に乗せ、０６年６月以来約１９年６カ月ぶりの高値となっている。２５日の取引終了後、２６年３月３１日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位当たりの金額を引き下げることで投資家がより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大と株式の流動性の向上を図ることが目的という。



また株式分割に合わせて、２７年３月末時点の株主から株主優待制度を実質拡充すると発表したことも好材料視されている。現行制度では毎年３月末日時点で２単元（２００株）以上を保有する株主を対象に、特設サイトで商品と交換できる株主優待ポイントを保有株数と保有期間に応じて３０００～２万８８００ポイント進呈していたが、変更後は毎年３月末日時点で５単元（５００株）以上を保有する株主を対象に株主優待ポイントを保有株数と保有期間に応じて２０００～２万８８００ポイント進呈する。



出所：MINKABU PRESS