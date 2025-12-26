東北地方では、強い冬型の気圧配置の影響により、大荒れや大しけとなる所がある見込みです。２６日夜遅くにかけて、暴風雪や高波に警戒し、２６日昼過ぎから２７日昼前にかけて、大雪に注意・警戒してください。

【画像】東北・全国の天気

［気象概況］

低気圧が千島近海を発達しながら北へ進んでいます。日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、東北地方の上空約５５００メートルには、氷点下３６度以下の寒気が流れ込む見込みです。

このため、東北地方では、雪を伴った西よりの暴風となり、海上では大しけとなる所があるでしょう。大雪となる所もある見込みです。予想よりも上空の寒気が強まった場合や、発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。また、上空の寒気の影響により、東北日本海側では大気の状態が非常に不安定となっており、積乱雲が発達して雷の発生する所がある見込みです。





［風の予想］２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）東北日本海側 海上 ２０メートル （３０メートル）東北日本海側 陸上 １８メートル （３０メートル）東北太平洋側 海上 ２０メートル （３０メートル）東北太平洋側 陸上 １５メートル （３０メートル）［波の予想］２６日に予想される波の高さ東北日本海側 ６メートル東北太平洋側 ３メートル

■降雪量は？

［雪の予想］

２６日６時から２７日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ７０センチ

東北日本海側 平地 ３０センチ

東北太平洋側 山沿い ７０センチ

東北太平洋側 平地 ２０センチ

その後、２７日６時から２８日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ４０センチ

東北日本海側 平地 ２０センチ

東北太平洋側 山沿い ３０センチ

東北太平洋側 平地 １０センチ



［防災事項］

東北地方では、２６日夜遅くにかけて、西よりの暴風雪による建物への被害、ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒してください。東北日本海側の海上では、２６日朝から夜遅くにかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。

東北地方では、２６日昼過ぎから２７日昼前にかけて、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。

東北日本海側では、２６日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■東北・全国の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2372447?display=1