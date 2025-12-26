「フリーターだった僕がJ１へチャレンジできる」だからこそ悩んだ決断。ジェフ28歳MFが完全移籍「またここから這い上がります」
17年ぶりのJ１復帰を果たしたジェフユナイテッド千葉は12月26日、2025シーズンは10番を背負った横山暁之が、来季はJ２を戦う横浜FCへ完全移籍することを発表した。
28歳MFは千葉の公式サイトでコメントを発表。「ジェフユナイテッド市原・千葉に関わる全ての皆様、J１昇格おめでとうございます！！」とまずは祝福し、以下のように続ける。
「最高のスタジアムの雰囲気を作ってくれたサポーターのおかげで、僕たちはあんなにもアグレッシブにプレーできました。来年もその力は必ずチームの力になります。
本当に最高のチームでした。慶行さんのもと、チームとしてあるべき姿・目指す方向が明確で、それに向かってどの立場の選手も全員がそれぞれの役割を感じ取り、お互いがお互いの努力を見て自分もチームのためにもっと動こうと努力できるチームです。それは簡単な事ではないです。
最高のチームメイトの言動に勇気をもらい、僕も最後までチームのために頑張る事ができ、この２年間多くを学び、大きく成長できました」
北陸大を卒業後はしばらく無所属だったが、練習参加などを経て、2020年に当時J３の藤枝MYFCに加入。４シーズンにわたってプレーし、24年に千葉に赴いた。これまでのキャリアでJ１のピッチに立ったことはない。
「そして、そんなみんなと共に、大学を卒業しフリーターだった僕がJ１へチャレンジできる。そう思っていたからこそ、この決断にあたって相当悩みました。
J１へのチャレンジができるのに、今はしない選択が正しい事なのか。最後まで迷いましたし、こういう決断をせざるを得ない事に、強く悔しさを感じています。ただ、ここでJ１へ行かなければ今後行けないのか。そんな事はないです。今後の自分のキャリアをしっかり見据えた上で、ここで学んだ事を活かして、新しい場所にチャレンジし、僕はまたここから這い上がります」
移籍の理由などを明かした横山は「来年J１で躍進するジェフの姿を見る度に、そこに自分がいない悔しさをエネルギーに変えます」と誓う。そして25年を回想。「この最高の１年に昇格の力に少しでもなっていたのなら嬉しいです。昇格の物語を振り返る中で、チームの一員として闘った事実が、皆さんの記憶のどこかに残っていれば幸せです」。
最後に「本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
