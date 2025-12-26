庄内では、強い冬型の気圧配置の影響により、大荒れや大しけとなるでしょう。２６日夜遅くにかけて、暴風雪や高波に警戒してください。また、山形県では、２６日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

低気圧が千島近海を発達しながら北へ進んでいます。日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、東北地方の上空約５５００メートルには、氷点下３６度以下の寒気が流れ込む見込みです。

このため、庄内では、雪を伴った西よりの暴風となり、海上では大しけとなるでしょう。また、上空の寒気の影響により、山形県では大気の状態が非常に不安定となっており、積乱雲が発達して雷の発生する所がある見込みです。





［風の予想］２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）庄内 海上 ２０メートル （３０メートル）庄内 陸上 １８メートル （３０メートル）［波の予想］２６日に予想される波の高さ６メートル［防災事項］庄内では、２６日夜遅くにかけて、暴風雪による建物への被害、ふぶきや吹きだまりによる交通障害に、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。また、山形県では２６日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

