「日本に大きく差をつけられた」日本は前回３位と同等、韓国は34位の低評価…W杯の“優勝オッズ”に韓メディアが不満露わ「出場が確定していないFIFAランク76位のボリビアと同じとは…」
海外のサッカーメディア『Squawka』が発表した北中米ワールドカップの優勝オッズに、韓国の媒体が反応している。
同メディアは、出場が決定している42か国と、プレーオフ組22か国の計64か国のオッズを発表。日本は101倍（１ドル賭ければ101ドル）で16番目、韓国は501倍で34番目だった。
これを受けて、韓国のメディア『スターニュース』は「韓国は34位、グループAで３番目。日本は16位だ」と見出しを打ち、次のように報じた。
「分析によると、韓国代表は、北中米ワールドカップで優勝する確率が64チームのうち34位タイと高いことが分かった。日本は16位で大きく差をつけられている」
同メディアは、「韓国の配当率は64チームのうち34位タイと低かった。ガーナ、ウクライナ、チェコ、ボリビア、スロバキア、イラン、オーストラリア、チュニジアが韓国と同じ配当だった。これらのチームのうちウクライナ、チェコ、ボリビア、スロバキアはまだ出場も確定していないチームだ。さらにボリビアのFIFAランキングは76位で22位の韓国と差が大きいのに優勝の可能性は同じと予測された」と不満を露わにした。
「韓国が属するA組では、ワールドカップ開催国でありFIFAランキング15位のメキシコが81倍、全体14位で最も上だった。欧州プレーオフDのデンマークは201倍（21位タイ）で韓国よりも上がり、チェコは韓国と同じ配当率だった。その後、南アフリカ（1001倍・43位）、北マケドニア（2001倍・57位）、アイルランド（2501倍・59位）と続いた」
そして、「アジアでは日本のワールドカップ101倍と最もオッズが低かった。全64チームの中ではクロアチア、モロッコ、スイスと同じ16位タイだ。クロアチアとモロッコはFIFAランキング10位、11位のチームだが、日本はこれらのチームと配当率が同じだった」と続けている。
クロアチアは前回大会で３位、モロッコは４位だ。日本がそれだけ高く評価されているという事実に驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
