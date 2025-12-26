横浜FCと契約満了となったユーリ・ララ。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　先日、横浜FCとの契約満了が発表されたユーリ・ララが、母国復帰に近づいているようだ。

　このブラジル人MFは、2023年にブラジルのヴァスコ・ダ・ガマから横浜FCに加入し、３年目を迎えた今季はJ１で32試合に出場。攻守において存在感を発揮し、主力としてプレーしたものの、チームはJ２に降格した。

　ブラジルメディア『Globo』によると、そんなユーリ・ララの獲得に向けてブラジル１部のミラソウが動いているという。「交渉が前進した。31歳のミッドフィルダーは近年、日本でプレーしている。2026年のミラソウの補強選手として、まもなく正式発表される見込みだ」と報じた。
 
　また、記事では「チームは今月26日から2026シーズンに向けたプレシーズンの活動を開始する」と伝えている。

　ミラソウは中盤の選手流出が相次いでおり、ユーリ・ララが加入となれば重要な戦力となりそうだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と… 

 