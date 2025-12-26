JO1、臨場感溢れる東京ドーム公演ライブフィルムポスタービジュアル解禁！通販限定ムビチケ前売券の販売も決定
JO1が4月に開催した初の単独東京ドーム公演が『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME-LIVE FILM』として、2026年1月30日より全国の映画館にて公開。このたび、本作のポスタービジュアルが解禁され、通販限定ムビチケ前売券（カード／メンバー選択制オリジナルフォトカード特典付き）、ムビチケ前売券（オンライン／デジタル特典付き）の販売も決定した。
■通販限定ムビチケ前売券は2026年1月6日12時より販売開始
4月に開催されたJO1の東京ドーム公演を映画化した本作は、JO1初のライブ映画作品となる。ライブは、全国4都市14公演で開催したのち、全6都市8公演のワールドツアーとしてスケールアップ。各地でのライブでJAM（ファンネーム）との絆を深め、さらにパフォーマンスを磨いたJO1が集大成として開催した東京ドーム公演。あの日の感動と興奮が、ライブフィルムとして映画館で甦る。
今回解禁されたポスタービジュアルには、パフォーマンスの臨場感溢れるメンバーのステージショットを使用。JO1のライブ力を存分に魅せた圧巻のパフォーマンスと豪華演出の数々を想起させ、映画への期待が高まる。
また、 MOVIE WALKER STOREおよび メイジャーにて販売される「通販限定 ムビチケ前売券（カード／メンバー選択制オリジナルフォトカード特典付き）」「ムビチケ前売券（オンライン／デジタル特典付き）」は、2026年1月6日12時より販売開始となる。絵柄などの詳細は、特設サイトで確認しよう。
■映画情報
『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME-LIVE FILM』
2026年1月30日（金）公開
出演：大平祥生、川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、鶴房汐恩、豆原一成、與那城奨
監督：オ・ユンドン
製作：CJ4DPLEX
配給：TOHO NEXT 吉本興業 協力：LAPONE ENTERTAINMENT
(C)2026 LAPONE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.
■リリース情報
2026.01.21 ON SALE
Blu-ray＆DVD『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』
2026.03.04 ON SALE
Blu-ray＆DVD『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-」』
■関連リンク
映画特設サイト
https://cloud.jo1.jp/feature/jo1dershow2025_livefilm
JO1 OFFICIAL SITE
https://jo1.jp/