Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡õ¥¢¥¤¥¨¥ó¡õ¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡õ¥Ï¥ó¤¬ÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª¤¢¤é¤¿¤ÊÈ±¿§¡ßÇò°áÁõ¤Ë¡ÖÇú¥¤¥±¤¹¤®¡×¡Ö²¦»ÒÍÍ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤¬12·î25Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î²»³Úº×¡Ø2025 SBS²ÎÍØÂçÅµ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·ãÊÑ¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎStray Kids①②③¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¤¥¨¥ó¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¥¢¥Ã¥×
¢£Stray Kids¤¬¡ØSBS²ÎÍØÂçÅµ¡Ù¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª¡Ö2¼¡¸µ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¥êー¥Àー¤ÎBang Chan¡Ê¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤òÃ»¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¡£ÈýÌÓ¤¬¸«¤¨¤ëÃ»¤µ¤ÎÁ°È±¤Ç¡¢¿ð¡¹¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¶âÈ±¤È¹õÈ±¤Î¥Äー¥Èー¥ó¤À¤Ã¤¿Hyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤Ï¡¢¶ßÂÄ¹¤á¤ÎÃãÈ±¤ËÊÑ¿È¡£¹õÈ±¤À¤Ã¤¿HAN¡Ê¥Ï¥ó¡Ë¤Ï¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¹õÈ±¤À¤Ã¤¿I.N¡Ê¥¢¥¤¥¨¥ó¡Ë¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¤Ø¤ÈÂçÃÀ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¡£
¤Ê¤ªStray Kids¤Ï11·îËö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡Ø2025 MAMA AWARDS¡Ù¤Ç¤â¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂ¿¤¯¤¬È±¿§¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ØSBS²ÎÍØÂçÅµ¡Ù¤Ç¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤ÏÊÒ¼ê¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¿¤Ð¤·¤¿¡È¥¹¥È¥ìー¥È¥¥Ã¥º¡É¥Ýー¥º¤ÇÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤Ó¡¢»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¤Þ¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î´é¼Ì¿¿¤ò¸ò¤¨¤¿Î®¹Ô¤ê¤ÎÃ±¸ì¥ê¥º¥à¥²ー¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÁ´°÷¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥åÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÈ±¿§ÊÑ²½¥¥Ã¥ºÂ¿¤¹¤®¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¢¥¤¥¨¥ó¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤¤Ä¤Í¥Ø¥¢¡¢2¼¡¸µ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥¨¥ó¥Ë¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÃãÈ±¥Ò¥ç¥ó¥¸¥óÈþ¿Í¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥¸¥óÃãÈ±¤Î²¦»ÒÍÍ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ï¥Ë¤ÎÀÖ»ç»÷¹ç¤¦¡ª¡×¡Ö¥Á¥ã¥Ë¤ÎÃ»È±¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ð¥ó¥Á¥ã¥óÃ»È±¤ÇÇú¥¤¥±¤¹¤®¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÍÍ¡¹¤Ê´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¹¥¥º¥¢¥¤¥¨¥ó¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¡È¤¤Ä¤Í¥Ø¥¢¡É¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¥¢¥¤¥¨¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¡£Çò°áÁõ¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£