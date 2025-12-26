『CINEMA SQUARE』の公式Xが更新され、最新号『CINEMA SQUARE』vol.157（2026年1月5日発売）の表紙を、Snow Manの目黒蓮が飾ることが明らかになった。あわせて表紙ビジュアルも公開され、その洗練された佇まいに注目が集まっている。

■穏やかな笑みを浮かべながらこちらを見つめる目黒蓮

公開された表紙では、前髪を自然に分けたナチュラルなヘアの目黒が、穏やかな笑みを浮かべながらこちらを見つめている。肩の力が抜けた表情と、透明感のある肌が印象的な1枚だ。

装いはブラックを基調としたシックなスタイル。ジャケットのインナーにはギャザーの入ったトップスを合わせ、シンプルながらも奥行きのある着こなしに仕上がっている。モノトーンでまとめたコーディネートが、目黒の端正な表情をより引き立てている。

誌面では、映画『ほどなく、お別れです』への出演についても特集。作品への向き合い方や役柄への思いに迫る内容となっているほか、目黒蓮と佐久間大介の両面ピンナップも付属するという。

表紙ビジュアルに対し、SNSでは「カッコよすぎる」「爽やかな笑顔」「激メロ」「美しさが際立ってる」「赤リップよすぎる」といった声が相次いでおり、発売前から大きな反響を呼んでいる。

Snow Man

