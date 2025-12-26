ちゃんみな『ヌメロ・トウキョウ』で自身の次なるクリエイションの方向性について語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ちゃんみなが、『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』3月号特別版増刊（2026年1月28日発売）のカバー＆本誌特集に登場する。

■ちゃんみな、力強い目力と圧倒的なオーラ

ちゃんみなは、2026年春夏の最新ファッションを力強い目力と圧倒的なオーラで着こなし、今の音楽シーンをリードする王者としての風格を見せつける。

インタビューではHANAのプロデュース業など激動だった2025年を振り返りつつ、ちゃんみな自身の次なるクリエイションの方向性についてたっぷり聞いた。

自身に向き合い、困難を乗り越えてきた彼女の言葉は、新年にあらたな一歩を踏み出したい人の背中を押してくれるはずだ。

■書籍情報

2026.01.28 ON SALE

『Numero TOKYO （ヌメロ・トウキョウ）』2026年3月号特別版増刊

■リリース情報

2025.10.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「i love you」

