三陽商会 <8011> [東証Ｐ] が12月26日午前(11:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比68.7％減の4.6億円に大きく落ち込み、通期計画の23.6億円に対する進捗率は19.9％にとどまり、5年平均の52.1％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比42.4％増の18.9億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比24.5％減の6.1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.3％→4.0％に悪化した。



株探ニュース

