11時の日経平均は441円高の5万849円、アドテストが114.98円押し上げ 11時の日経平均は441円高の5万849円、アドテストが114.98円押し上げ

26日11時現在の日経平均株価は前日比441.45円（0.88％）高の5万849.24円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1046、値下がりは453、変わらずは99と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を114.98円押し上げている。次いでファストリ <9983>が93.06円、ＳＢＧ <9984>が77.21円、東エレク <8035>が35.10円、任天堂 <7974>が10.70円と続く。



マイナス寄与度は9.02円の押し下げでファナック <6954>がトップ。以下、住友電 <5802>が3.78円、信越化 <4063>が3.51円、リクルート <6098>が2.91円、味の素 <2802>が1.94円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、証券・商品、情報・通信、鉄鋼と続く。値下がり上位には非鉄金属、ガラス・土石、空運が並んでいる。



※11時0分1秒時点



株探ニュース

