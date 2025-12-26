フロム最新作「The Duskbloods」も！ フロム・ソフトウェアのニューイヤーカードが貰えるキャンペーン開催抽選でグッズもプレゼント
【ニューイヤーカードプレゼントキャンペーン2026】 実施期間：12月25日～2026年1月6日19時まで
フロム・ソフトウェアは、「ニューイヤーカードプレゼントキャンペーン2026」を実施している。期間は2026年1月6日19時まで。
ユーザーへ新年の挨拶と感謝の気持ちを込めて実施される本キャンペーンは、登録したメールアドレス宛にニューイヤーカードがプレゼントされるというもの。特設ページより登録をすることで、「ELDEN RING NIGHTREIGN」、「The Duskbloods」、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」いずれかの絵柄をあしらったニューイヤーカードが届く。カードに記載されたURLよりスマートフォンなどで使える壁紙もダウンロードが可能になっている。
また、カードには「お年玉プレゼント抽選くじ」も付いており、パーカーやマグネットセットといったグッズがあたる抽選への参加もできる。
このほか、2026年1月7日よりオリジナルステッカーデータの公開も予定されている。こちらは、コンビニエンスストアでこれらデータをプリントできるものとなっている。
今年もフロム・ソフトウェアのゲームを遊んでいただき、誠にありがとうございました。皆さんへの感謝をこめて、プレゼント抽選くじ付きのニューイヤーカードをお送りするキャンペーンを開催します。よろしければぜひ、ご参加ください。https://t.co/lFcdNqgZQs pic.twitter.com/YxfFeKlr7e- FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) December 25, 2025
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2025 FromSoftware, Inc.