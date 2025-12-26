カードも小物もすっきり！合皮でスマート【アウトドアプロダクツ】定番財布がAmazonに
【アウトドアプロダクツ】機能的な収納力を備えた合成皮革カード収納財布カテゴリーの人気アイテムが今すぐAmazonで販売中！
【OUTDOOR PRODUCTS】から、深みのあるシボ感のエイジング合皮を使用した長財布が登場。レーザーでブランドロゴを刻印したメタルプレートがデザインのアクセントになっている。内側にはバイアスエンボス加工を施した風合いの異なる合皮を組み合わせている。 二層に分かれた紙幣収納、ジッパー式の小銭収納に加え、カードやレシート類を収納できる多段カードポケットを設置。
合成皮革を用いたカード収納財布で、複数のカードポケットがあり日々の必需品を効率よく整理できる設計となっている。コンパクトながら収納力の高さが魅力の一品である。
シンプルなデザインでビジネスシーンからカジュアルまで幅広く対応。カード類をすっきりとまとめられ、取り出しやすさも考慮されている。
耐久性のある素材により長く使える仕様。日常使いの必需品をコンパクトに携帯でき、普段の外出をスマートにサポートする。
軽量でポケットへの出し入れがしやすく、実用性とデザイン性を両立したカード収納財布。ギフトとしても選ばれる汎用性の高いアイテムである。
