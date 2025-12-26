俳優の瀬戸朝香（49）が娘と作ったクリスマスケーキを披露し、ファンから多くの反響が寄せられている。

2007年に元V6の井ノ原快彦（49）と結婚し、15歳の長男と12歳の長女を育てている瀬戸。これまでInstagramで、“後ろ姿がパパそっくり”と話題になった長男との2ショットや、自宅で長女がピアノを弾いている姿、旅行中に撮影した親子ショットなど子どもたちとの思い出を発信してきた。

2025年12月24日の投稿では、手作りのクリスマスケーキを披露。メッセージプレートには、夫の井ノ原がナレーションを務めたアニメ映画『すみっコぐらし』のキャラクターなどが描かれている。

「娘と手作りしたクリスマスケーキ。良い時間でした。クリスマスはお仕事なのでイブのきょうは子どもたちとの時間たっぷり過ごせました ケーキ、とーーーっても美味しかった」

この投稿にファンからは「お父さんへの愛もこもってますね！」「美味しそう パパも食べたのかな」「手作りケーキだなんてステキです」など、様々なコメントが寄せられている。