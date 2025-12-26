厚生労働省の部会は医療制度の維持に向け、医療費負担の見直しを議論してきました。25日の部会では、医師が処方する薬のうち市販薬と成分などがほぼ同じ「OTC類似薬」について、患者に追加負担を求めることを了承。負担はどれだけ増えるのでしょうか？

そこで今回の#みんなのギモンでは、「身近なあの薬も負担増に？」をテーマに解説します。

■追加負担を検討中の約1100品目

山粼誠アナウンサー

「増え続ける医療費への対策の1つとして、負担の見直しが議論されてきたOTC類似薬。患者に追加負担を検討している薬のリストが判明しました」

「新たに患者に追加負担を検討している成分は77種類、品目では約1100あります。その中の代表的な薬の名前をピックアップしました。病院やクリニックで医師から処方される、おなじみの薬があると思います」

「解熱鎮痛剤のロキソニン、花粉症などの抗アレルギー薬アレジオン、痰（たん）切りのムコダイン、うがい薬のイソジン、軟膏（なんこう）のワセリン、保湿剤のヒルドイドなどが含まれています」

「水虫薬や口内炎の薬の一部も含まれています。これらの処方薬は再来年の3月から元々の薬の価格の25％、患者の負担額が追加されることが検討されています」

鈴江奈々アナウンサー

「かなり身近な薬ばかりですよね」

桐谷美玲キャスター

「ドラッグストアで売っている薬が高くなるというわけではないんですか？」

■どんな薬を買う時に影響が？

山粼アナウンサー

「その辺りがポイントになります。使ったことがある方も多いと思われるロキソニンを例にお伝えします。ドラッグストアなどの棚にあり、薬剤師さんがいれば買うことができるのが、ロキソニンSなどのいわゆる市販薬にあたるものです」

「一方で、市販薬と成分や効果はほぼ同じでも、医師の処方せんがないと販売できないのが医療用のロキソニンです。これは公的な医療保険が効くため、薬の価格の1〜3割の自己負担で手に入れることができます」

「今後負担額がアップとなるのが、医師が処方する医療用のロキソニンの方です。市販薬のロキソニンSなどはOTC医薬品と呼ばれています。OTCとはオーバー・ザ・カウンターの略で、ドラッグストアなどのカウンター越しに買える薬という意味です」

「一方で、市販薬と成分や効能が似ている医療用の薬をOTC類似薬と呼びます。今回はこのOTC類似薬の自己負担が増えるという話です」

忽滑谷こころアナウンサー

「名前がOTC医薬品とOTC類似薬で似ているので、ちょっと紛らわしいかなというところもありますが、医師から処方される薬の一部が高くなるということですよね。一番気になるのが、どのくらい負担が増えるかです」

■1000円の薬なら…負担増は？

山粼アナウンサー

「あくまでイメージですが、サンプルを出してみました。現在1000円分の薬があったとして、3割負担の人であれば、これまで300円を薬局の窓口で支払っていました」

「これが今検討中の案では、1000円分のうち250円を患者が負担します。さらに残りの750円の3割の225円も自己負担となるので、250円と225円を足した475円となります。薬代だけですが、300円でもらえていた薬が475円必要になるイメージです」

森圭介アナウンサー

「窓口で支払う金額が300円から475円に上がるわけですから、負担が増えるんじゃないかと思われている方はもちろんいると思います」

「ただ、もともと保険で7割まかなっていて、負担も我々が払う保険料です。一概に負担が増えるというのもまた違うのかな、やむを得ないのかなという気持ちもします」

桐谷キャスター

「先ほどのような薬は子どもも使うと思うんですけど、子どもが処方を受けた場合でも負担は高くなってくるんですか？」

山粼アナウンサー

「政府としては、子どもや慢性疾患の患者などには追加負担を求めないといった配慮をする方針です」

■反対を受け…OTC類似薬“見直し”

山粼アナウンサー

「OTC類似薬の負担の見直しをめぐっては、当初は保険適用から外す、つまり患者の10割負担にするかどうかの議論がされてきました。自民党と連立与党を組んだ日本維新の会が、現役世代の負担となっている社会保険料を下げるため、保険外しに積極的だったためです」

「しかし患者団体からは負担の増加によって受診控えが起きるなど大きな反対がありました。そこでOTC類似薬は引き続き保険適用とした上で、追加の負担を求めるということになり、今回は25％の負担増などが示されました」

■負担増で…「医療費」削減の効果は？

鈴江アナウンサー

「負担が増えることによって、今増え続けている医療費はどれぐらい削減につながるのかという全体感も気になりますね」

山粼アナウンサー

「政府によると、今回の患者負担増による医療費の削減効果は900億円とされています。では今回の一連の動きを、私たちとしてどう見ていくべきなのか」

「日本テレビ社会部の庭野めぐみ解説委員によると、医療費が増えると保険料が上がり、特に若い人は手取りが少なくなってしまう。だからこそ医療費は少しでも抑える必要があり、いろいろなところで少しずつ患者負担を増やす動きになっているといいます」

「今回、慢性疾患の人や所得が低い人には配慮するとしています。必要な医療を受けられるようにしながらも、負担能力のある人に少しずつ払ってもらうことになるということです」

「医療制度を維持するため、厚生労働省の部会はこれまで、医療費負担の見直しについて議論をしてきました。25日の部会では、医師が処方する薬のうち、市販薬と成分などがほぼ同じOTC類似薬については、患者に追加の負担を求めることが了承されました」

鈴江アナウンサー

「負担という言葉に『大変だ』という気持ちも膨れ上がってきますが、医療をどうやって持続可能にしていくか、みんなでどうしていけるかという前向きな議論になっていくといいですね」

山粼アナウンサー

「医療の継続にも必要になってくる議論ですが、私たちの健康に関わる薬とその価格に関する話になります。今後の動きについてもまたお伝えします」

（2025年12月25日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）