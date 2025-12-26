陰りのない美しさは、クリスマスの夜にも際立った。「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第1試合に出場したEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）が、ホワイトクリスマスを意識してか、シルバーのリボンを髪につけて登場。ファンから「眼福」「舞HiME」と喜びの声があがった。

【映像】奇跡の44歳 亜樹のかわいいリボン姿（別カット）

10代からプロ雀士として活躍する亜樹だが、11月で44歳に。プロ雀士の中でも、中堅からベテランへと近づきつつあるが、その美形はファンから根強い支持を受けており、またインタビューを受けたり控室で過ごしている時には、かわいらしい笑顔やコミカルな動きを見せることで、さらにファンを喜ばせている。数々のタイトルを取った麻雀の安定感も抜群で、今シーズンから選手兼監督となっているが、重責を担いつつしっかりと選手としても結果を出し、チームを首位へと押し上げている。

この日はクリスマスとあって、亜樹は試合前「クリスマスなんで、リボンつけました。年甲斐もなく。うふふ」とカメラマンに笑いかけていたが、試合会場に姿を見せるとファンからも好評で「眼福」「舞HiME」「亜樹かわいすぎやろ」という反響が寄せられていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

