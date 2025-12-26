歌手・GACKT（52）の公式サイトが26日までに更新され、GACKTを中心に結成されたバンド「YELLOW FRIED CHICKENz」（YFCz）のワールドツアー「GACKT YELLOW FRIED CHICKENZ 〜WORLD TOUR ATTACK OF YFCZ〜」の中国公演を延期することを発表した。これを受け26日にGACKTは自身のXで「残念だ」と複雑な思いをつづった。

本ツアーは「YFCz」の15年ぶりのワールドツアー。1月24日に中国・上海で公演予定だった。

サイトでは「このたび、2026年1月24日（土）に上海・万代南梦宮上海文化中心 1F 夢想劇場にて開催を予定しておりました本公演につきまして、不可抗力の事情により、やむを得ず延期とさせていただくこととなりました」と発表。「公演を心待ちにしてくださっていた皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と謝罪した。

また延期を受けGACKTは26日、自身のXで心境をつづった。「1月の上海公演が延期になったのは、正直残念だ。だが、この件についてボクらミュージシャンがとやかく言う立場ではないとも思っている」と記載。

続けて「ボクらは、国と国を繋ぐ位置にいる。音楽や表現を通して、互いの国の人たちが理解し合う小さなきっかけを作る存在でありたい」とした上で「文化交流には、その力があると信じている。そして、その小さな積み重ねがいつか確かな形になることを、心から願っている」と願いを込めた。