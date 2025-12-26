英チャールズ国王がクリスマスの演説で勇気や結束といった価値観の尊重を呼びかけた/Aaron Chown/Pool/Reuters via CNN Newsource

ロンドン（CNN）英チャールズ国王はクリスマスの演説を行い、人生を共に歩む旅路として振り返った。また分断された不確実な世界において勇気、和解、そして結束といった価値観を大切にするよう人々に呼びかけた。

国王は、「巡礼という言葉は今日ではあまり使われないが、現代社会においては特別な意味を持っている」と明言。「巡礼とは、未来へ歩みを進めると同時に過去を振り返り、その教訓から学ぶ旅でもある」と述べた。

また今年が第2次世界大戦終結80周年に当たることに触れ、当時の人々が見せた「勇気と犠牲」を回顧。「地域社会を結束させた手法」を称賛すると共に「国内外で分断の声が聞かれる中、それらは我々が決して見失ってはならない価値観だ」と強調した。

チャールズ国王はまた、英マンチェスターのシナゴーグ（ユダヤ教礼拝所）襲撃事件と豪シドニーでの銃乱射事件の際、本能的に「他者を守るために自らを危険にさらした」人々の「自発的な勇気」を称賛した。

国王が語る間、マンチェスターで自身が生存者や救急隊員と面会している動画が流れた。その後は、シドニーの事件の犠牲者を追悼する式典で人々が花を手向ける様子も放送された。

英国の君主によるクリスマス放送の伝統は1932年のジョージ5世の治世に遡（さかのぼ）る。以来、この放送は祝日の定番となり、クリスマス当日の午後3時には多くの英国人が集まってこれを視聴する。

チャールズ国王がクリスマスの演説を行うのは即位してから4度目。今年1年、英国は社会的・政治的な混乱に見舞われた。生活費の高騰に伴う財政難の深刻化、そして極右勢力が主張する問題が国内の幅広い層の間で勢いを増し続ける中、国民の結束は一段の弱体化に向かうような様相を呈した。