こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

凍てつくホームから、暖房の効いた電車内へ。

冬は極端な温度環境との付き合い方が問われます。そんな現代のワークスタイルに必要なのは、極地探検用の分厚いギアではなく、シーンに合わせて快適さを保てるスマートな1着かもしれません。

今回ご紹介するのは、都市生活に馴染むシンプルな見た目ながら、しっかりとしたスペックを備えた「エアジャケットV3」です。

宇宙服素材の採用により「薄くても暖かい」を実現した、こちらのジャケットのプロジェクトが間もなく終了となるので、おさらいがてらご覧ください。

スーツの上からでもスマートに

従来のグースダウンジャケットと比較して、約3分の1という薄さを実現しているのが「エアジャケットV3」の特長です。これは、宇宙服にも採用される断熱素材「エアロゲル」と、人体からの熱を吸収・保持する独自素材「SPACE HEAT」の合わせ技によるもの。

満員電車の窮屈さから解放されるだけでなく、ビジネスウェアの上から羽織っても、スーツのラインを崩しません。また、カフェでさっと脱いでも邪魔にならないため、荷物としてのストレスも抑えられます。

それでいて-40℃対応（※メーカー自社試験環境下での数値）という、都市生活には十分すぎる防寒性能。ダウン特有のモコモコ感がないのはとても助かります。

蒸れにくさが、快適さを左右する

暖かいだけでは、実は困ることも。暖房の効いた電車内や、店内に入った瞬間の「暑い…」という不快感、経験ありませんか？ このジャケットは、独自の高透膜構造で衣服内の湿気を外に逃がしてくれます。吸湿率はダウンの約17分の1（※メーカー調べ）。つまり、汗をかいても蒸れにくく、汗冷えも起きにくい設計です。

通勤ラッシュで少し汗ばんでも、オフィスに着く頃にはサラッとした着心地をキープ。「暖かすぎて逆に不快」という悩みに、しっかり向き合った1着です。

週末のアウトドアにも、そのまま出かけられる

平日はオフィス、週末はフィールドへ。そんなライフスタイルにも対応してくれます。4〜5級の防水仕様（※GB/T 4744-2013試験に基づく）に加え、汚れがつきにくい素材。キャンプで急な雨に降られても安心ですし、ツーリングの泥はねにも神経質にならなくてすみそうです。

汚れたら自宅の洗濯機で丸洗いOKなので、月曜の朝には、またさっぱりした状態で通勤できる。オンとオフを1着でカバーできるのは、モノを増やしたくない人にとってうれしいポイントじゃないでしょうか。

薄さ・暖かさ・蒸れにくさ・汚れにくさ。どれか1つではなく、すべてのバランスが取れているのがこのジャケットの魅力です。ミニマルに暮らしたい方、通勤とアウトドアを両立させたい方は、プロジェクトが終了する前に詳細を覗いてみてください。

【宇宙服素材＆保温技術】僅か2mmで-40℃対応！この一着で冬のアウトドアを解決 29,600円 46%OFF machi-yaで見る

