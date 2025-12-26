「重ね着苦手」な40・50代へ！【ROPÉ PICNIC】サッと穿くだけ！「ぽかぽかパンツ」

寒さが厳しい今の季節。重ね着をすると、着膨れしそうで心配……。そんな大人女性におすすめしたいのが、1枚でしっかり暖かそうな裏起毛アイテム。今回編集部が注目したのは、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から登場したあったかパンツ。裏起毛で保温性があるのはもちろん、シンプルなデザインで着まわし力も高そう。今シーズンは高コスパな裏起毛パンツで、暖かく過ごして。

通勤に◎ センタープレス入りのきれいめパンツ

【ROPÉ PICNIC】「裏起毛ストレートパンツ」\5,995（税込）

オンにもオフにも使えるきれいめのアイテムなら、すっきりとしたストレートパンツがおすすめ。センタープレスが入ったきちんと感のあるデザインで、オフィスシーンにも馴染みやすそうです。公式サイトには「裏起毛で暖かい」とあり、重ね着をしなくても1枚で暖かく過ごせるかも。ブラック・グレー・ダークブラウンという上品なカラー展開も、大人には嬉しいポイント。

1枚で華やかに決まる刺繍入りのイージーパンツ

【ROPÉ PICNIC】「ウィンターイージー刺繍パンツ」\7,997（税込）

エレガントな刺繍が施されたこちらのパンツは、1枚で主役級の華やかさがあります。ウエストはゴム仕様になっているため、きれい見えしながら楽に穿けそうなのが魅力。公式サイトには「裏はあたたか」とあり、寒さが厳しい日に重宝しそうです。コーデの引き締め役になるブラックのほか、ナチュラルで好印象が狙えるキナリ色もラインナップ。

好みの柄が選べる！ 大人っぽワイドパンツ

【ROPÉ PICNIC】「裏起毛無地＆チェックアソートワイドパンツ」\6,490（税込）

トラッドな雰囲気を醸し出すチェック柄と、シンプルで大人っぽい無地のアソート展開のワイドパンツ。ワイドシルエットでリラックス感がありながら、スラリとしたセンタープレスできれい見えが狙えます。公式サイトによると「裏面に軽くピーチ状の起毛をかけ、温かみのあるタッチに仕上げている」とのことで、重ね着をしなくても暖かく過ごせそう。シワになりにくい素材でお手入れが楽にでき、冬コーデの即戦力になる予感。

リラックス感と大人っぽさを両立したワイドパンツ

【ROPÉ PICNIC】「ジャージーワイドパンツ」\4,796（税込・セール価格）

伸縮性のあるジャージー素材で穿き心地が良さそうなワイドパンツ。縦ラインが強調されるセンタープレス入りで、楽ちんながらもきれいめに穿けそうです。公式サイトによると「裏起毛なので肌当たりが良く」とのことで、寒い季節も心地良く過ごせるかも。グレー・ダークブラウン・ネイビーという落ち着いた雰囲気のカラー展開で、きれいめからカジュアルまで幅広く活躍しそう。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M