新作『シャドウズ・エッジ』で進化したジャッキー・チェンが来日時に語った「ブルース・リーへの想い」

最新テクノロジーとアナログを融合させた進化系アクション

ジャッキー・チェン（71）主演のアクション映画『シャドウズ・エッジ』が12月12日から日本で公開になり人気を呼んでいる。

ジャッキー演じる現役を退いていた伝説の刑事が、マカオを舞台に捜査陣を翻弄する謎のサイバー犯罪集団の捜査のために現場に復帰。若手刑事たちとチームを組み、「追跡」と呼ばれる捜査術を駆使して、犯罪集団を追い詰めていくというストーリーだ。

年齢を感じさせない激しいアクションをこなし、クライマックスシーンでサイバー犯罪集団を率いる元殺し屋との壮絶な肉弾バトルを見せている。

中国で４週連続興行収入ランキング１位を記録し、 公開から約１ヵ月で12億元 （約250億円） を突破した大ヒット作だ。

共演陣も豪華で、元暗殺者で犯罪集団の首領を演じるレオン・カーフェイ（67）の鬼気迫る演技も見ものだ。また、世界的人気を誇るK-POPグループ SEVENTEENのジュン（29）が犯罪集団の中核メンバーという初の悪役に挑み、華麗なアクションを披露している。

さらには中国の人気女優チャン・ツィフォン（24）がジャッキー演じる刑事とバディを組む若手女性刑事役で出演している。監督は、ジャッキーと 『ライドオン』 に続きタッグを組んだラリー・ヤンだ。

捜査に導入されている最新テクノロジーと「追跡」といわれる徹底的な尾行を中心にしたアナログ捜査の融合という新機軸を取り入れ、ジャッキー主演のアクション映画の“進化形”という姿を見せている。

ジャッキーの原点といえば、『スネーキーモンキー 蛇拳』（1978年）、『ドランクモンキー 酔拳』(1978年）、『クレージーモンキー 笑拳』（1979年）などの独特なカンフーが人気を呼んだ。

香港映画だが、主演映画『ドラゴンロード』（1982年）のプロモーションで来日した1982年４月、筆者は都内のホテルでインタビューしたことがあった。当時、ジャッキーは28歳だった。

宿泊先のホテルに親衛隊が押し寄せ

『燃えよドラゴン』（1973年）などで一世を風靡したカンフー映画のスーパースター、ブルース・リーが1973年に、32歳の若さで急逝した後の香港映画界で、ジャッキーは独特なカンフーアクションとコミカルなところも見せる親しみやすいキャラクターで日本でもブレイクした。

「第２のブルース・リー」と言われていることについて聞くと、

「（リーの）死因はよく知らないが、有名になりすぎてプレッシャーがたくさんあったのでは。トレーニングもすごいハードだったと聞いている。自分の限界を知っていながら、それを超えてトレーニングしていたんじゃないかな。ぼくは、映画では弱い面も持っている役を演じているからね。女の子でもぼくを殴れるようなね（笑）。いつもハッピーな映画にしようと心掛けている」

と、ブルース・リーとの違いを強調していたのが印象的だった。

「友人も、第２のブルース・リーになるなと言ってくれている。彼の映画はよく見たが、コピーはしたくなかった。（カンフーの）動きひとつにしても、余裕を見せて踊りのようにやりたいとかね」

当時、日本でもアイドル並みの人気で、ファンクラブが全国に100近くあり、総会員数が２万人。宿泊先のホテルには連日、親衛隊の若い女性が押しかけ、ファンからのプレゼントが段ボール箱６箱分も届いた。

香港が地元だが

「家はロサンゼルスとオーストラリアと香港にある。仕事とともに移動しているからどれが本当の家ということはないよ」

と話していた。

当時、次回作について、

「アメリカで１本撮る。『キャノンボール』のファンのためにね」

と市販車でどれだけ早くアメリカ大陸を横断できるかを競うレースを題材にしたバート・レイノルズと共演する『キャノンボール』の続編の製作について明かした。

「西洋の人とアジアの人と、両方に満足してもらえる映画を作っていきたいと思っている」

と国際スターとしての抱負を語っていた。

最新作『シャドウズ・エッジ』で今なお進化し続けるジャッキー映画のパワーを見るにつけ、’80年代に語っていたジャッキー映画の原点が息の長い活躍を支えていることを改めて感じた。ジャッキーが次にどんな映画を見せてくれるのか、さらなる活躍が期待される。

取材・文：阪本 良（ライター、元『東京スポーツ新聞社』文化社会部部長）