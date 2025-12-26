「マッチルーム・ボクシング」公式SNSが公開

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は27日、サウジアラビア・リヤドでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。海外メディアの取材では井上の意外な弱点があらわになり、ファンの話題を呼んでいる。

意外な申し出にチャンピオンはたじろいだ。「絵、描けません。ほんとに書けない。ダメダメダメ。そんなレベルじゃない。やめようやめよう、絵はやめよう」と激しく拒否したのは、対戦する2人にお互いの似顔絵を描いてもらおうという企画だ。

英興行大手「マッチルーム・ボクシング」が公式インスタグラムに動画を公開。ようやくペンを手に取った井上が「ニコちゃんマークしか書けないよ、どうですか」と見せたタブレットの画面に、日本のファンは様々な感想を寄せている。

「ようやく弱点が見つかった」

「モンスターに勝てるものを初めて見つけた」

「尚弥さん、余計に好きになったわよ」

「井上画伯www」

「尚弥おもろすぎるwwマジでツボすぎる」

「絵はKO負けしてておもろい」

「世界一強くてありえないくらい天然」

「2人とも可愛すぎる笑」

一方で、井上の似顔絵を求められたピカソは、大会のメーンビジュアルをもとに几帳面に再現。その名から「やっぱりピカソは画家やったということですね」「ピカソちょっと名前通り絵のセンス感じる」という声が上がっていた。2人の絵にのぞく性格の違いは、どう戦いに表れるか。2人の対戦がメーンとなるこの興行は、NTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で国内独占生配信される。



（THE ANSWER編集部）