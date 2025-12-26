２６日放送のＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）でＭＣを務める同局の鈴木奈穂子アナウンサーが冒頭から涙を見せた。

同番組直前まで連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）が放送。この日のストーリーは月照寺での帰り、トキ（郄石あかり）は銀二郎（寛一郎）からプロポーズを受ける。松野家みんなを養うと宣言する銀二郎にトキは…。一方、ヘブン（トミー・バストウ）はイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）を自宅に招いていた。ヘブンはイライザに、日本を離れ２人で一緒に海外で滞在記を書かないかと誘われる。その夜、銀二郎を花田旅館に送りに来たトキは、同じくイライザを送りに来たヘブンと再会する、というものだった。

画面が「あさイチ」に切り替わるとこの日のゲストで俳優・ムロツヨシがアップで映り「おはようございます。ムロツヨシです。『ばけばけ』素晴らしいドラマです」とあいさつ。その後、出演者全員が映されると鈴木アナが指で目頭を押さえる姿が。そして「ちょっとすみません。こんな回あります？ ちょっとびっくりしちゃって…すみません」と両手で口を覆い、また涙をぬぐった。ドラマの余韻が消えないようでわびていた。

「ばけばけ」は第１１３作目の連続テレビ小説。怪奇文学作品集「怪談」を発表した小泉八雲ことラフカディオ・ハーンの妻・小泉セツをモデルにした作品。明治時代の松江を舞台に物語はスタートし、史実を再構成してフィクションとして描いている。