体が温まる冬の定番・豚汁メニュー！nana’s green tea「Pork Miso Soup」
nana’s green teaに、冬の定番「豚汁」メニューとして「Pork Miso Soup」が登場。
国産野菜×北海道産豚肉×ひかり味噌を使った、あったか冬ごはんを味わえます！
nana’s green tea「Pork Miso Soup」
販売期間：2026年1月6日（火）〜4月2日（木）※なくなり次第終了
※ドリンクセット対象メニュー
抹茶・日本茶をテーマとするカフェブランド「nana’s green tea」から、毎年好評の冬の定番「豚汁」メニューが登場。
店内で丁寧に手切りする国産野菜と北海道産豚肉を合わせ、具材の甘みが引き立つ、ほっこりとした味わいに仕上げられています☆
味噌は、素材本来の風味を大切にする「ひかり味噌」を使用。
寒い季節にからだをやさしく温めてくれる、食べごたえ満点の期間限定メニューです！
選べるご飯で好みの豚汁セットを楽しめます☆
具だくさん豚汁
具だくさん豚汁＋選べるご飯セット
価格：
・具だくさん豚汁＋選べるご飯セット 1,350円（税込）
・ランチセット 1,590円〜（税込）
・具だくさん豚汁（単品）850円（税込）
販売店舗：どんぶり・出汁茶漬け店
※テイクアウト可
※ご飯は、「とろろご飯」「明太子ご飯」「鮭ご飯」「しらすご飯」のいずれかを選択できます
※ご飯大盛り（160ｇ→250g）、ご飯少な目（160g→140g）の対応可
nana’s green teaで、長年好評の冬の定番メニュー「豚汁」
2026年1月6日より登場する豚汁は、国産野菜と北海道産豚バラ肉を使用した、具だくさんな内容に仕上げられています！
大根・にんじん・玉ねぎ・豆腐・こんにゃく・ねぎなどの具材は、店舗で丁寧に手切りして調理。
野菜の甘みを感じる、ほっこりとした味わいです。
北海道産の豚バラ肉は、やさしい脂で豚汁にコクと甘みをプラス。
味噌はこだわりの「ひかり味噌（米味噌・麦味噌）」が採用されています。
豆腐とキムチのピリ辛豚汁
豆腐とキムチのピリ辛豚汁＋選べるご飯セット
価格：
・豆腐とキムチのピリ辛豚汁＋選べるご飯セット 1,390円（税込）
・ランチセット 1,590円〜（税込）
・豆腐とキムチのピリ辛豚汁（単品）890円（税込）
販売店舗：どんぶり・出汁茶漬け店
※テイクアウト可
※ご飯は、「とろろご飯」「明太子ご飯」「鮭ご飯」「しらすご飯」のいずれかを選択できます
※ご飯大盛り（160ｇ→250g）、ご飯少な目（160g→140g）の対応可
国産野菜と北海道産豚バラ肉を使用した具だくさんの豚汁にキムチを入れ、寒い冬にぴったりの、体が温まる一杯に仕上げられた「豆腐とキムチのピリ辛豚汁」
辛さ控えめの本格キムチが、味噌のコクを引き立てます。
大根・にんじん・玉ねぎ・豆腐・こんにゃく・ねぎなどの具材は、店舗で丁寧に手切りして調理。
野菜の甘みを感じるほっこりとした味わいです。
北海道産の豚バラ肉は、やさしい脂で豚汁にコクと甘みをプラスしてくれる存在。
味噌はこだわりの「ひかり味噌」を採用しており、化学調味料不使用で九州産大麦を使用した麦味噌に、信州米味噌がブレンドされています。
麦味噌独特の甘みがあり、まろやかで上品な味わいが特徴です☆
豚キムチうどん
価格：
・豚キムチうどん 1,420円（税込）
・ランチセット 1,670円〜（税込）
販売店舗：どんぶり・うどん店
※テイクアウト不可
※大盛り不可
2024年のシーズンメニューで好評を博したメニューが再登場。
「鍋」でお馴染みの豚キムチをnana’s green tea 風にアレンジした「豚キムチうどん」は、うどんのお出汁をお店で仕込んでいます！
やさしい味わいでキムチの辛みを引き立て、トッピングの温泉卵のまろやかな味わいも楽しめるメニュー。
豚肉は、火を通しても硬くなりにくく、ほろっとした口当たりが特徴の北海道産豚ロースが使用されています。
澄んだうどんつゆに上品な脂の旨味が溶け込む、寒い冬にピッタリのあったかうどんです☆
寒い冬に身体を芯から温める、nana’s green tea冬の定番人気メニュー「豚汁」が今シーズンも登場。
nana’s green teaの「Pork Miso Soup」は、2026年1月6日〜4月2日まで販売です☆
続きを見る
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 体が温まる冬の定番・豚汁メニュー！nana’s green tea「Pork Miso Soup」 appeared first on Dtimes.